Verano Brianza: chiude la scuola di italiano per stranieri attiva dal 2007

Sono cessate le attività della scuola di italiano per stranieri di Verano Brianza. Il servizio gratuito che dal gennaio 2007 veniva gestito da un gruppo di insegnanti volontarie in collaborazione col Comune questo autunno non partirà. Sabato della scorsa settimana in biblioteca, in occasione dell’assegnazione delle borse di studio, l’amministrazione comunale ha consegnato un riconoscimento a tre insegnanti della scuola di italiano per stranieri. In rappresentanza delle volontarie che si sono succedute negli anni sono state premiate Maria Adele Galimberti, Carla Barzaghi e Patrizia Morandi.

Verano Brianza: chiude la scuola di italiano per stranieri, il ringraziamento del sindaco

«Vogliamo dire grazie a chi si è prodigato gratuitamente per aiutare tante persone straniere ad inserirsi nella nostra società» ha sottolineato il sindaco Samuele Consonni. Le lezioni si tenevano due volte alla settimana nei locali della scuola primaria messi a disposizione dal Comune, l’orario consueto era dalle 14.15 alle 16.

«Negli anni abbiamo seguito molte signore straniere – hanno spiegato le tre insegnanti premiate – Tante erano badanti dell’est Europa ma abbiamo avuto anche studentesse da Pakistan e Africa. Molte erano residenti a Verano ma altre arrivavano dai paesi vicini come Carate Brianza e Giussano».

Nel maggio 2023 si è concluso l’ultimo ciclo di lezioni gratuite per tutte le partecipanti. «Era un’attività trasversale che mettevano in campo amministrazione, Caritas e scuola – ha aggiunto l’assessore ai Servizi sociali Erika Spicci – Il Comune dava gli spazi e i fondi per il materiale librario».

Verano Brianza: chiude la scuola di italiano per stranieri, i motivi

Prima della pandemia il corso era stato attivato anche in orario serale per venire incontro alle esigenze di un gruppo di giovani lavoratori.

«L’attività quest’anno non partirà per una serie di concause – ha spiegato il sindaco di Verano Brianza Samuele Consonni – Da un lato le insegnanti erano rimaste in poche perché è mancato un ricambio generazionale, dall’altro si erano registrate poche persone interessate, perché il nostro corso preparava agli esami ma non forniva alcun tipo di certificazione per la quale bisognava poi rivolgersi a un centro accreditato». Il certificato di conoscenza della lingua italiana, a diversi livelli, è necessario per iscriversi all’università in Italia così come per richiedere la cittadinanza. «Ci stiamo attivando per fornire un’alternativa – ha aggiunto Consonni – Siamo stati contattati dall’associazione Diritti insieme di Monza che sarebbe disponibile per attivare il servizio su Verano già dall’anno prossimo ma la proposta è ancora in fase embrionale».