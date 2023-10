Monza, riapre il ristorante didattico: i sapori d’Italia da Olivettando

Le porte di Olivettando riaprono. Il ristorante didattico gestito dai ragazzi dell’istituto Olivetti di Monza è tornato in funzione. Ogni martedì e giovedì a pranzo i ragazzi delle terze e quarte di ogni indirizzo del diurno, a rotazione, smettono i panni di studenti per diventare chef, camerieri, pasticceri, responsabili dell’accoglienza dei clienti che, dall’esterno, arrivano. Così come i colleghi del serale che vivono la stesse esperienza il mercoledì sera. Sono coinvolti circa un centinaio di studenti, in sinergia con i loro docenti di indirizzo: pensano alla programmazione del menù, che è legato alla regionalità e stagionalità, e ogni classe, con un particolare paniere di prodotti, pensa e costruisce un menù sempre sotto la guida di un docente.

Monza ristorante didattico Olivettando scuola Olivetti

Monza, riapre il ristorante didattico: il Trentino Alto Adige a pranzo, serata evento con la pecora brianzola

Ad aprire le danze è stato il Trentino Alto Adige, per poi proseguire e scoprire tutti i prodotti e menù d’Italia, per i pranzi; il serale propone piatti più legati a percorsi specifici, come la serata di mercoledì 8 novembre dedicata alla “pecora brianzola” realizzata in collaborazione con Slow Food – Condotta Monza e Brianza.

«Per i ragazzi quest’esperienza è sempre molto importante e formativa – commenta Renata Cumino, dirigente della scuola – perché li avvicina al mondo del lavoro. Il nostro impegno è quello di far entrare, sempre più aziende del territorio nelle nostre cucine e permettere ai nostri ragazzi di fare più esperienze possibili di crescita anche nelle piccole realtà di nicchia».

Monza, riapre il ristorante didattico: esperienza ad Abu Dhabi con l’ex alunno

Non solo avvicinare i giovani al territorio ma anche far scoprire loro il mondo. Perché l’istituto di via Lecco non ha confini e i ventagli di opportunità, anche all’estero sono sempre molti.

Monza ristorante didattico Olivettando scuola Olivetti Monza ristorante didattico Olivettando scuola Olivetti Monza ristorante didattico Olivettando scuola Olivetti Monza ristorante didattico Olivettando scuola Olivetti

«Proprio dal 12 al 19 novembre andremo con cinque studenti ad Abu Dhabi ospiti dell’ambasciatore italiano – continua la dirigente – in occasione della manifestazione “la settimana della cucina italiana nel mondo”. Un nostro ex alunno Alessandro Floreal è chef dell’ambasciata e seguirà i nostri ragazzi in questa full immersion negli Emirati arabi. Non solo, saranno al lavoro in ambasciata ma andranno anche a cucinare per lo sceicco Ras Al Kalamaih, e visiteranno il Rosewood Hotel incontrando il general manager perché sono sempre alla ricerca di personale e i ragazzi potranno “osservare da vicino” il loro lavoro. Noi offriamo loro tutte le occasioni possibili perché possano realmente comprendere quale sarà il loro lavoro».

Monza, riapre il ristorante didattico: come prenotare

Mentre cinque voleranno per un’esperienza unica, tutti gli altri resteranno a Monza, pronti a preparare e cucinare succulente pietanze per il ristorante. Per scoprire i menù, visitare il sito della scuola o i canali social del ristorante Olivettando, per prenotarsi contattare il numero 039324627 o inviare una mail all’indirizzo olivettandoristorantedidattico@gmail.com.