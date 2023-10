Monza: il liceo Steam da settembre 2024 al San Giuseppe

Un nuovo percorso che unisce scienze, tecnologie e materie umanistiche. Questo è il nuovo liceo quadriennale Steam voluto da Assolombarda e realizzato in collaborazione con il collegio San Giuseppe di Monza che vuole colmare il gap di competenze che le aziende lamentano da tempo.

Monza: parte il liceo Steam, fonde matematica, arte e ingegneria

Il nuovo liceo, presentato sabato scorso, partirà a settembre 2024 e fonde le discipline legate a matematica, arte, ingegneria per preparare gli studenti alle sfide del futuro. Con molta emozione, da ex studente, lo ha presentato proprio Giovanni Caimi, presidente della sede di Monza e Brianza di Assolombarda.

Monza Collegio Villoresi san Giuseppe Nuovo Liceo Steam Gianni Caimi responsabile Assolombarda Monza Brianza associazione industriali che ha fortemente voluto la creazione del nuovo Liceo

«Questo nuovo percorso è nato per risolvere le criticità che da sempre gli industriali lamentano – ha spiegato Caimi – Le nostre realtà imprenditoriali necessitano di persone formate, ci siamo avvalsi della collaborazione del collegio San Giuseppe, che ha una grande esperienza nel campo della formazione per creare questo nuovo percorso, così come è stata fondamentale la sinergia con il liceo Steam di Rovereto e la sua dirigente Elena Trainotti, che sono stati i primi a sperimentare questa modalità liceale. Per i giovani questa è una strada all’avanguardia nelle materie e nella visione che abbiamo voluto imprimere con questo progetto, unico nel suo genere in Lombardia. A questo si aggiunge la possibilità di borse di studio dedicate ai più meritevoli. Il mondo della scuola e quello dell’impresa devono essere correlati e complementari, il liceo Steam è un passo strategico importante in questa direzione».

Monza: parte il liceo Steam, Assolombarda mette a disposizione il laboratorio Robolab

La scuola si è aperta a questa novità così come Assolombarda che metterà a disposizione il laboratorio di robotica Robolab attivo da due anni nella sede di Monza. Una caratteristica di quest’indirizzo è il potenziamento inglese, con alcune discipline affrontate proprio in lingua questo perché al termine del percorso di studi il profilo dello studente possa rispondere ad un mercato, anche estero, in costante evoluzione.

«Il collegio è da sempre attento all’educazione dei ragazzi e ai cambiamenti del mondo – continua don Paolo Fumagalli, rettore del Villoresi – Siamo onorati e contenti di questa collaborazione nell’aprire la nostra scuola al territorio e alle sue esigenze. Questo ci permette di individuare e lavorare sull’acquisizione di competenze importanti per i ragazzi così che si possano inserire con efficacia e competenza nel mondo del lavoro».

Monza: il liceo Steam «sviluppa e potenzia la capacità creativa nella soluzione di problemi»

Le materie steam sono fondamentali nel percorso didattico-educativo. «Il metodo di questo liceo sviluppa e potenzia la capacità creativa nella soluzione di problemi – continua il rettore – oltre a valorizzare le risorse e le passioni dei singoli studenti».

Punto focale su cui anche la dirigente dei licei del San Giuseppe, Laura Andreoni, ha messo l’accento è proprio il singolo. «Oltre al potenziamento dell’inglese da sempre siamo attenti a “guardare” i ragazzi – conclude la dirigente – sappiamo che i cinque anni di superiori sono complessi e necessitano di figure educative anche di supporto».