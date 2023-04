Liceo Steam a Monza: Assolombarda al lavoro, sarà presentato in autunno

Un liceo Steam per Monza. Questo il progetto su cui sta lavorando Assolombarda e che sarà presentato il prossimo autunno. Una nuova realtà, nel campo scolastico, che richiama un tema sempre più attuale per avvicinare il mondo dell’imprenditoria a quello dell’istruzione. Un percorso legato a scienze technology engeneering arts e mathemathics.

Liceo Steam a Monza, sede ancora da definire

Tutto è ancora allo studio, come il luogo in cui avrà sede questo nuovo liceo e l’offerta formativa anche se lo stesso presidente Assolombarda Monza e Brianza Gianni Caimi, che aveva lanciato il progetto lo scorso novembre si era sbilanciato indicando come allo studio ci fosse l’idea di “un percorso liceale quadriennale, dove buona parte delle discipline saranno in lingua inglese e una parte del monte ore (forse 300) verrà affrontata in azienda”. E poi: “Sappiamo – aveva aggiunto – che le imprese del territorio hanno necessità di avere ragazzi formati, che possano avere un bagaglio di conoscenze spendibile sia in campo universitario sia negli Its correlati al settore scientifico”.