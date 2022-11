Video Monza: Assolombarda e il liceo Steam

Assolombarda annuncia il progetto della creazione di un Liceo Steam per la città di Monza, una realtà didattica brianzola che ha un nome così antico – “Steam” come vapore in inglese – ma così attuale nei suoi contenuti. Science Technology Engeneering Arts Mathemathics, la forza vapore del terzo millennio. Il progetto è ancora tutto allo studio, la location stessa della scuola rimane ancora da svelare. L’annuncio è arrivato dal presidente di Assolombarda, Gianni Caimi in occasione del convegno dedicato ai giovani dal titolo “Generazioni Y & Z verso una nuova cultura del lavoro?”.

Monza: Assolombarda e i neet

In questa prospettiva mirata al futuro si guarda con preoccupazione il fenomeno dei Neet, i giovani di 15-29 anni di età, che non lavorano e non studiano, che escono quindi dai radar demoscopici per poi ricadere finanziariamente sulle spalle dei genitori prima e poi sui vari welfare per il resto della vita. In Italia questa fascia di popolazione è particolarmente significativa per una serie di motivi che vanno dalla scarsa natalità, alla ridotta formazione, alla sconnessione tra scuola e mondo del lavoro di cui ha sofferto per troppo tempo il Paese.