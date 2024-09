Il bilancio del Gp di Monza dei 335mila: «Così si è trasformato in grande festa»

A partire, ovviamente, dal “sold out”, dalle 335mila presenze nei tre giorni, per il 60% straniere, passando dai milioni dell’indotto, 142, la 95esima edizione del Gp d’Italia è stata baciata dal successo. Grandi sorrisi e tanto sollievo alla conferenza stampa di bilancio, in municipio, a Monza, con un raggiante Paolo Pilotto, sindaco e padrone di casa. “La pubblica amministrazione ha dimostrato di essere capace di confrontarsi con il mercato, una volta di più al servizio dei cittadini in ogni situazione” ha detto.

Un successo a 360 gradi: il prefetto Patrizia Palmisani ha ricordato il grande lavoro propedeutico: “iniziato a marzo, con i tavoli in prefettura” dove sono stati adottati gli indirizzi poi applicati dal questore e il risultato è stato un “sistema sicurezza” dai grandi numeri ma all’insegna della massima serenità. Dal prefetto lodi anche al “lavoro di squadra” svolto dal coordinamento della Protezione civile “con tutti i Comuni coinvolti” e una pianificazione unica come nel 2023. Bene anche il comparto viabilità, tanto che Palmisani ha parlato complessivamente di un “evento mondiale gestito senza traumi, come una grande festa”. E ha elogiato i nuovi sottopassi: “Realizzati dopo essere stati a lungo richiesti”.

Il bilancio del Gp di Monza, impegnati fino a 600 rappresentanti delle forze dell’ordine

Soddisfazione espressa anche dal questore, Salvatore Barilaro, spaventato alla vigilia proprio dalla gestione della viabilità: “Ma alle 20.30 tutti i servizi erano cessati, ho potuto dire al personale che poteva andare a casa” anche grazie alla “migliore tecnologia disponibile” per la centrale operativa “con Sias e Autodromo”, telecamere che hanno consentito una “puntuale gestione dei flussi”. Per garantire la sicurezza impiegati 400 uomini delle forze dell’ordine, quindi polizia di Stato, carabinieri, Finanza e polizia penitenziaria, venerdì, 520 nella giornata di sabato e 610 domenica

Non ha nascosto che per il 2025 il meglio si possa ulteriormente perfezionare. “Garantita anche la sicurezza a 17 personalità estere” ha aggiunto, e messo in campo il meglio dell’antiterrorismo. Una manciata le denunce, per piccoli furti e, curiosità, in tre casi utilizzo di droni non autorizzati. In tre casi poi ritrovati e restituiti ai familiari dei minori scomparsi tra i quali due bambini tedeschi di 3 e 5 anni.

Il bilancio del Gp di Monza, la Gdf: “Con il nostro logo 250 abbiamo portato fortuna (anche) alla Ferrari”

Al tavolo anche i comandanti provinciali dell’Arma, Rosario Di Gangi, e delle Fiamme gialle, Gerardo Marinelli. Quest’ultimo che ha ricordato come già al Mugello il logo dei 250 anni di fondazione del Corpo avesse portato fortuna alle Ducati, prima e seconda, e nel week-end, ancora, alla Ferrari. Sul fronte operativo l’antibagarinaggio ha portato a intercettare 394 tagliandi fasulli e altri 29 riemessi, pratica vietata. Scoperto anche qualche lavoratore in nero e sequestrate 2.500 magliette contraffatte e messe in vendita. Circa 50 gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare per la bonifica da insetti, che ha impiegato 40/50 uomini al giorno e una quindicina di tipologie di mezzi.

Per la prima volta ha inoltre funzionato un “sistema unico” di polizia locale con il Comando di Monza capofila e il coinvolgimento di quelli di Villasanta, Biassono, Vedano, Lissone. Il capoluogo ha messo a disposizione l’impianto radio e ha visto l’impiego di 122 operatori di Monza, 80 degli altri comuni con rinforzi dall’apparato regionale (da 13 Comuni lombardi: Arcore, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Concorezzo, Giussano, Golasecca (VA), Madignano (CR), Meda, Montidone (CR), Paderno Dugnano, Saronno, Seregno). Pochissime anche in questo caso le violazioni riscontrate (8 le sanzioni comminate dagli agenti, pari a circa 10.000 euro, con il sequestro amministrativo della merce venduta senza autorizzazione). Fluida anche la gestione del deflusso con picco attorno alle 19. Sempre il comandante Giovanni Dongiovanni ha anche coordinato la protezione civile con 470 volontari impegnati per 3100 ore di servizio.

I nove maxi parcheggi (Platino, Gold, Rosso, Blu, Arancione, Marrone, Viola, Bianco e Verde), gestiti da Monza Mobilità hanno accolto 17.500 veicoli nella tre giorni (quasi 9000 nella sola giornata di domenica), oltre a 215 autobus. Molti tifosi hanno scelto di raggiungere il circuito con i mezzi pubblici: ottimo il successo della Navetta Nera, che collegava la Stazione di Monza al Parco che ha registrato oltre 60.000 passeggeri nella tre giorni. Oltre 30 mila passeggeri hanno acquistato i biglietti speciali proposti da Trenord per raggiungere in treno l’Autodromo. Aquesti si aggiungono le diverse migliaia di viaggiatori che tra venerdì e domenica hanno raggiunto con biglietti e abbonamenti ordinari la stazione di Monza, servita nei feriali e nei festivi rispettivamente da 300 e 200 treni al giorno, e quella di Biassono Lesmo.

Il bilancio del Gp di Monza, La Russa: “Il prossimo anno Frecce tricolori presenti”

I numeri dell’evento hanno entusiasmato anche il presidente di Aci Milano Geronimo La Russa che ha elogiato i 350 commissari di pista presenti “per la stragrande maggioranza brianzoli” dicendo per il futuro di voler valorizzare ancora di più la specificità del territorio: “nella piena consapevolezza del valore del parco”. Ha poi riservato parole anche per le Frecce tricolori, quest’anno assenti: “Mi hanno assicurato che il prossimo anno non mancheranno”, anche con video social. Ha invece parlato del backstage il presidente di Sias Giuseppe Redaelli e poi della sostenibilità e inclusione del Gp.

Il sindaco ha dato anche dei numeri relativi al FuoriGp con 43.500 persone: “passate in centro” e circa 10mila solo per lo spettacolo serale. Record ai Boschetti, con 12mila presenze. Sono stati 458 invece gli interventi del personale sanitario (dati Areu) nei tre giorni del Gp con situazioni di bassa gravità e 41 accessi al pronto soccorso: “in particolare per colpi di sole” dovuti al gran caldo.