F1, a Monza «335mila spettatori per il Gp d’Italia»

«335mila spettatori nel weekend per il Gp d’Italia». I numeri del presidente di Aci Milano nella tradizionale conferenza stampa post gara a Monza.

«Davvero tanti, tanti appassionati sono arrivati da tutto il mondo per assistere al Gp – ha detto Geronimo La Russa – Il numero di 142 milioni di euro stimati dal rapporto del Censis sull’indotto direi che è stato ampiamente superato con questa edizione».

F1, la soddisfazione dell’Autodromo

Giuseppe Redaelli, presidente Sias, ha allargato il discorso al backstage raccontando la ripartenza e anche la sostenibilità.

«Abbiamo sperimentato grazie ad Alfredo Scala una nuova atmosfera per lavorare in squadra in autodromo, pur con nove mesi di interruzione di lavoro sul campo a causa dei lavori sul circuito. Si è riusciti a far ripartire l’autodromo facendo in modo che tutto fosse adeguato».

Scala, direttore generale dell’Autodromo di Monza, è stato premiato da Apa Confartigianato con il riconoscimento “Tecnologia e Ambiente”.

A proposito di sostenibilità: «40mila erogazioni dai distributori di creme solari del progetto Lilt contro i tumori della pelle, 60mila pasti per l’Africa di Rise Against Hunger, pareggiato se non raddoppiato, ma i numeri sono ancora in elaborazione, la quantità di prodotti alimentari non consumati contro gli sprechi nella collaborazione con Ats».