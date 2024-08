La Guardia di Finanza sfreccia sulla Ferrari: sticker sulla SF-24 per i 250 anni del Corpo

La Guardia di finanza sfreccia sul Cavallino rampante: in occasione del Gran Premio d’Italia di Monza, le Ferrari SF-24, omaggio della Scuderia, scenderanno in pista con uno sticker che riproduce il logo ideato per festeggiare i 250 anni di fondazione della Guardia di Finanza.

Foto Guardia di finanza

“Il logo, moderno ed essenziale, racchiude, nella stilizzazione del numero 250, la fiamma, segno distintivo della Guardia di Finanza, e il tricolore nazionale – riportano le Fiamme Gialle in una nota – Unito al motto “Nella tradizione il futuro”, rappresenta la sintesi di oltre due secoli di passione, dedizione, impegno, competenze e professionalità di un Corpo che, ancorato ai propri valori fondanti e alle proprie tradizioni, è capace di innovarsi continuamente e guardare alle sfide del futuro, dotandosi di strumenti e tecnologie sempre più avanzate per garantire la sicurezza economico-finanziaria nazionale”.

Foto Guardia di finanza

“Impegno, spirito di sacrificio e gioco di squadra: questo è il prezioso bagaglio di valori che accomuna gli uomini e le donne delle Fiamme gialle al team e ai campioni Ferrari che, attraverso i grandi successi sui circuiti di tutto il mondo, contribuiscono a rafforzare e promuovere l’immagine del nostro Paese”.

Gran premio di Monza, Inno nazionale eseguito dalla Banda della Gdf

E come, ormai, da tradizione, a segnare l’avvio del Gran Premio d’Italia 2024, l’inno nazionale che sarà eseguito dalla Banda Musicale della Guardia di Finanza le cui note accompagneranno il tenore Francesco Meli e il flautista Andrea Griminelli.