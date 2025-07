Ondata di maltempo in Valdisotto, persone evacuate: vigili del fuoco di Monza e Brianza sul posto

Vigili del fuoco di Monza e Brianza sono impegnati in queste ore nel comune di Valdisotto, a Sondrio, colpito lunedì 30 giugno da una serie di frane determinate dal maltempo. Dal Comando di via Cavallotti fanno sapere che sul posto è impegnato personale dell’Ufficio di Comunicazione in Emergenza (CO.EM) e della squadra Topografia Applicata al Soccorso (TAS 2).

“Il personale specializzato, inviato a supporto della colonna mobile regionale – dicono dal Comando brianzolo – opera in stretto raccordo con le autorità locali e le componenti del sistema di protezione civile per garantire attività di monitoraggio, mappatura delle aree colpite e gestione della comunicazione operativa“.

Ondata di maltempo in Valdisotto, smottamenti e allagamenti: vigili del fuoco di Monza presenti

I vigili monzesi si sono uniti in supporto a quelli di Sondrio insieme ai colleghi di Lecco, Como, Brescia e Bergamo che hanno avviato le operazioni di soccorso dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito la zona nel tardo pomeriggio del 30 giugno interessando appunto soprattutto la zona della Valdisotto. Smottamenti e allagamenti hanno determinato la necessità di evacuare cinquanta persone dalle frazioni di Tola e Aquilone.

Ondata di maltempo in Valdisotto: allestita una Unità di Comando Locale

Impegnati oltre cinquanta Vigili del Fuoco con ventiquattro automezzi, tra cui i mezzi speciali del nucleo G.O.S. (Gruppo Operativo Speciale) dotati di escavatori e attrezzature per il movimento terra. Diversi smottamenti hanno provocato l’interruzione della viabilità locale e danni a edifici residenziali e fabbricati. È stata allestita l’Unità di Comando Locale (UCL) per coordinare le attività di soccorso sul posto. Presente un funzionario tecnico del comando di Lecco per supportare il coordinamento delle operazioni di soccorso.