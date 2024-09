Team antiesplosivo e squadre antiterrosimo: dietro le quinte della sicurezza del Gp di Monza

Team cinofilo antiesplosivo, artificieri, squadre speciali antiterrorismo: chi ha assistito al Gp di Monza, alla festa Leclerc, probabilmente non si è reso conto del maxi dispiegamento messo in campo dalle Forze dell’ordine per garantire la sicurezza. Ad esempio è stato allestito un “sistema di presidio e controllo” a tutti i 12 accessi dell’Autodromo, a tutti i filtraggi, e alle aree interne interessate dalla presenza di pubblico e nelle aree sensibili presenti lungo il circuito (area partenza, pit lane, tribuna autorità, accessi diretti alla pista, muro di cinta a rischio scavalcamento con ingresso diretto in pista). Un effettuato con pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria.

La sicurezza del Gp di Monza, in volo l’elicottero con il sistema Elite

E poi la vigilanza dall’alto, soprattutto durante le fasi di afflusso e deflusso, garantita dall’elicottero del II Reparto Volo della Polizia di Stato di Milano -. Malpensa, unità dotata di sistema ELITE che registra immagini direttamente remotizzate nel Centro per la gestione della sicurezza dell’evento presso i locali dell’autodromo di Monza. Nelle aree di afflusso e deflusso impiegati equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna mentre i controlli a largo raggio nelle aree perimetrali del parco di Monza e nelle aree cittadine sono stati messi a disposizione della Questura dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza aggregandoli da altre questure d’Italia (Brescia, Bergamo, Torino, Parma, Belluno, Pavia, Como, Vicenza e Milano).

Per la gestione della mobilità è stato predisposto un piano coordinato da parte del Compartimento Polizia Stradale Lombardia, con il coinvolgimento nelle aree cittadine delle polizie locali di Monza, Villasanta, Biassono, Vedano al Lambro e Lissone, nonché negli ambiti ferroviari da parte del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia. Il tutto coordinato con un Centro per la sicurezza, istituito all’interno dell’Autodromo, alla Tribuna Centrale.

La sicurezza del Gp di Monza, intercettati i droni abusivi

Con una particolare apparecchiatura informatica di intercettamento è stata rilevata la presenza di droni non autorizzati nell’area dell’Autodromo con la conseguente denuncia di tre “conducenti” in violazione al divieto di sorvolo emesso dall’ENAC, in quanto non hanno rispettato le norme relative alla sicurezza della navigazione.

Intercettati inoltre ai gate di accesso alcuni gruppi di ragazzi privi di titolo di accesso, bloccati e allontanati così come gruppi intenzionati a scavalcare le mura del parco, soprattutto nella giornata della gara.

Nell’ambito del Fuori GP di Monza la Sezione Polizia Stradale di Monza sabato 31 agosto ha anche allestito un’area dedicata all’educazione alla legalità. I visitatori sono potuti salire a bordo anche della Lamborghini Urus Performante consegnata il 12 dicembre 2023 alla Polizia di Stato usata prioritariamente per il servizio di trasporto veloce su strada di organi, sangue e farmaci per trapianti o interventi chirurgici urgenti. Dal 2004 le Lamborghini hanno svolto 244 trasporti di organi, più di 390 interventi su strade.