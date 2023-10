Elezioni suppletive: Marco Cappato presenta le 12 priorità per Monza e Brianza, la conferenza in diretta

Sono dodici le priorità di Marco Cappato per Monza e la Brianza. Il candidato per il Senato sostenuto da Partito democratico, M5S, Azione, Possibile, Più Europa, Radicali Italiani, Verdi e Sinistra Italiana, Libdem, Socialisti e Volt presenta il suo impegno con gli elettori mercoledì mattina in un incontro a Monza, al Binario 7, attraverso le testimonianze di persone “che vogliono cambiare le cose”. Il collegio di Monza va al voto il 22 e 23 ottobre.

Elezioni suppletive: la conferenza in diretta

Conferenza stampa alle 11.

Elezioni suppletive: «Occasioni per portare le battaglie di sempre in Parlamento»

“Queste elezioni sono l’occasione di portare al cuore della politica istituzionale il mio impegno per i diritti, per l’ambiente, per la partecipazione e la democrazia. Potrò far entrare le mie battaglie di sempre anche in Parlamento, libero da accordi di potere, coinvolgendo i cittadini con gli strumenti della partecipazione popolare”, spiega Cappato.

Elezioni suppletive: oltre 600 gli attivisti registrati

Nel frattempo, sono diventati oltre 600 gli attivisti registrati sul sito dove prosegue anche la mobilitazione per raccolta fondi e ricerca nuovi volontari.