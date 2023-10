Elezioni suppletive, Galliani e la sfida di dialetto: “ai candidati che vengono da lontano”

Adriano Galliani non abbandonerà il Calcio Monza se il 23 ottobre sarà eletto in Senato: lo ha promesso ai tifosi, in particolare a quelli della curva, sabato all’inaugurazione del comitato elettorale in via Carlo Alberto 28. “Resterò come capo operativo della società e riuscirò a fare bene entrambe le cose – ha affermato – ho accettato la candidatura alle suppletive solo perché questo era il collegio di Silvio Berlusconi e perché qui sono nato e cresciuto”.

A pochi metri dalla sede elettorale, ha raccontato, tra l’oratorio del Carrobiolo e quello del Redentore, da bambino il pomeriggio giocava a calcetto in una latteria: “Conosco la Brianza – ha spiegato – e come doveroso cercherò di rappresentare in Parlamento le istanze legittime dei 55 comuni e dei quasi 900.000 abitanti, di tenere alto il vessillo della città di Teodolinda e il gonfalone della Provincia che è una delle più laboriose d’Europa ma ha problemi di sicurezza, di trasporti, di infrastrutture”. “Farò il possibile – ha garantito – per fare il bene della Brianza. Sono di Forza Italia, ma rappresento tutta la coalizione di centrodestra”.

A Monza la presentazione del comitato elettorale di Galliani

Davanti a parlamentari, consiglieri regionali, amministratori locali e militanti della coalizione ha invitato tutti a mobilitarsi per portare gli elettori ai seggi in modo da evitare che l’astensionismo elevato possa favorire Marco Cappato come “il ponte di San Giovanni l’anno scorso” ha contribuito alla sconfitta di Dario Allevi alle amministrative monzesi.

Galliani ha lanciato una “sfida in dialetto ai candidati che vengono da lontano” invitandoli a pronunciare correttamente le parole cassoeula e oss bus: la stoccata era rivolta, anche se non l’ha nominato, a Cateno De Luca di Nord con Sud che da settimane pungola sia il forzista che Cappato.

Fabrizio Sala (Forza Italia): “Galliani il candidato migliore”

Il comitato elettorale sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 22 perché, ha precisato il deputato di Forza Italia Fabrizio Sala, “la politica deve ascoltare la gente, non solo parlare”. “Queste elezioni – ha aggiunto l’azzurro– sono importanti per il nostro territorio non solo perché questo è il seggio di Berlusconi che lascia in eredità i suoi valori. Galliani è il candidato migliore per portare in Parlamento la voglia di fare della nostra Provincia”.

“Galliani fornirà un contributo importante al centrodestra – ha notato il capogruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo, suo vicino di banco nella passata legislatura – la nostra coalizione sta agendo con responsabilità, realismo e pragmatismo. Con la manovra di bilancio cercheremo di dare una mano ai redditi medio bassi e saremo attenti alla rivalutazione delle pensioni e alla sanità”.