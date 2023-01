Elezioni regionali 2023: quattro candidati per la Lombardia

Sono quattro i candidati in corsa per la presidenza della Regione Lombardia alle elezioni del 12 febbraio. Scaduto il termine per presentare le liste, ai nastri di partenza si presentano il presidente in carica in carica Attilio Fontana, lo sfidante del centrosinistra e del M5S Pierfrancesco Majorino, la candidata civica sostenuta dal Terzo Polo Letizia Moratti e Mara Ghidorzi di Unione Popolare.

Non ci sarà invece Priscilla Salerno, l’ex pornostar che si era detta pronta a correre con il nuovo Psi: non ha depositato la candidatura.

Elezioni regionali 2023: chi sostiene chi, le liste per i candidati

Attilio Fontana potrà contare anche su Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, la sua lista civica, ‘Unione di centro – Verde è popolare’, ‘Noi Moderati – Rinascimento Sgarbi’ con il sottosegretario alla Cultura capolista su Milano, Bergamo e Brescia.

Pierfrancesco Majorino corre con il sostegno di Pd, M5s, dell’alleanza VerdiSinistra e Reti Civiche e della sua lista civica.

Letizia Moratti corre con il Terzo polo e con la sua lista civica.

Nelle liste di Ghidorzi i candidati – oltre che da Unione Popolare – provengono da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Dema.