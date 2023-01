Regionarie M5S: gli otto candidati scelti da Monza e Brianza per la Lombardia

Si sono chiuse nella serata di giovedì 5 gennaio le “regionarie” con cui il Movimento 5 Stelle ha scelto i candidati di lista, provincia per provincia, alle elezioni lombarde e laziali del 12-13 febbraio. Nelle ultime ore sono stati diffusi i risultati: come d’abitudine un voto online sulla scorta delle autocandidature presentate. “Le liste provinciali di candidati, a seguito della votazione, saranno formate secondo l’ordine del numero di preferenze ricevute, dal più alto al più basso, e nel rispetto dell’equilibrio di genere così come previsto dalle rispettive leggi elettorali regionali del Lazio e della Lombardia” aveva preannunciato il movimento.

Regionarie M5s: chi sono i candidati brianzoli di lista

Sono 8 i posti in lista lombarda su 22 candidati della provincia: hanno votato 348 iscritti su 1.465 aventi diritto, cioè il 23,75% degli attivisti. Il più votato è stato il brugherese Marco Fumagalli, consigliere regionale uscente, con 191 preferenze, seguito da Elisabetta Bardone, monzese che alle scorse comunali di Monza sarebbe dovuta essere la candidata sindaco, prima che M5S decidesse di ritirarsi da tutte le amministrative: ha ottenuto 130 preferenze. Poi Alessandra Iurlaro (59), Antonella Beringheli (56), Mara Tentorio (53), Massimiliano Albericci (25), Claudio Colombo (20) e Vincenzo Repici (16). Fuori dai primi otto Guido Meda (12), Vittorio Bianchi (11), Andrea Scarpa (11).

Regionali M5s: com’è andata nel 2013 e nel 2018

Alle regionali del 2013 il M5s, che ha schierato Silvana Carcano alla guida del Pirellone, ha ottenuto 9 seggi con il 14,34% a livello lombardo salito al 15,88% in Brianza. Nel 2018, guidato da Dario Violi, ha spuntato 13 rappresentanti con il 17,81% di media regionale e il 19,92% in provincia di Monza. In entrambe le tornate il territorio di Monza e Brianza ha eletto un consigliere.