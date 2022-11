Elezioni regionali, Letizia Moratti presenta la sua lista: “La Lombardia torni a essere locomotiva”

Lancio ufficiale del simbolo («Letizia Moratti presidente») e della campagna elettorale, domenica 27 novembre, di fronte a qualche centinaio di persone tra esponenti politici e sostenitori, al Palazzo delle Stelline a Milano per Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Regione Lombardia. Si presenta con una propria lista civica e sarà supportata dal Terzo polo. Verde, azzurro e bianco i colori scelti da Moratti: “quelli delle nostre valli, dei nostri laghi e delle nostre montagne innevate“, ha detto, aggiungendo che l’obiettivo sarà fare tornare la Lombardia “ad essere la locomotiva nazionale ed europea superando diseguaglianze territoriali ed economiche in una crescita inclusiva”.

Letizia Moratti, i colori del logo della sua lista: verde, azzurro e bianco

“Sono nella condizione di impegnarmi per il bene collettivo e non posso e non voglio tirarmi indietro – ha detto tra l’altro Moratti – So che la politica è un impegno faticoso ma credo che nella vita non si possono sempre fare scelte facili e di comodo. A me ne erano state offerte tante ma credo che vadano fatte scelte che intimamente, nel proprio cuore, si sentono come giuste. Sono convinta che si debba tornare a parlare la lingua che conosciamo meglio, quella della concretezza andando oltre le etichette dei partiti“.