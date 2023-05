Elezioni comunali, ballottaggio a Nova Milanese tra Fabrizio Pagani e Elena Maggi

Elezioni amministrative, a Nova Milanese (l’unico Comune brianzolo) non è ancora finita: domenica 28 e lunedì 29 maggio (seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15) sarà ballottaggio tra il sindaco uscente Fabrizio Pagani, centrosinistra, e la sfidante Elena Maggi (centrodestra). Al primo turno Pagani era arrivato al 49,39 per cento, 41,97 per cento Maggi. Più staccato Andrea Romano (Noi con Andrea Romano sindaco), 8,64 per cento.

In totale Pagani ha ottenuto 4.351 voti, Maggi 3.697. La differenza c’è ma, si sa, al secondo turno si riparte da zero e con tante incognite. Il primo turno è da archiviare, bisogna guardare oltre. Per Romano, invece, 761 preferenze. Un buon successo personale ma, soprattutto, una certezza: averlo insieme al ballottaggio potrebbe fare la differenza.

Nel primo turno elettorale macchina dello spoglio ingolfata

Nell’incertezza fino al photofinish dei risultati, di sicuro l’appuntamento elettorale di Nova Milanese nel primo turno ha regalato emozioni al cardiopalma. Con in più – intollerabile – un ingolfamento della macchina dello spoglio dei voti, che ha provocato una inaccettabile dilatazione dei tempi. A complicare la situazione, ha contribuito anche il pessimo servizio offerto dal sito Internet del Comune: malgrado lo spoglio iniziato alle 15, prima dell’ora di cena sulla pagina risaltava in modo chiaro uno zero assoluto per tutti i candidati con l’indicazione di zero sezioni scrutinate su ventiquattro.