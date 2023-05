Elezioni: a Lazzate stravincono Andrea Monti e la Lega

Andrea Monti da solo ha ottenuto più dei voti (1708) raccolti dalle liste sfidanti messe insieme (1013 per Fratelli d’Italia e 687 per LazzateInMovimento). Questo dà la misura di come sono andate le elezioni a Lazzate, con la Lega che ha ottenuto l’ennesimo successo di questi trent’anni di continuità politica e amministrativa. In questo caso c’era anche Forza Italia in coalizione e una civica, Amo Lazzate.

Elezioni a Lazzate: il centrodestra anche all’opposizione

Dall’altra parte, o meglio dalla stessa del centrodestra, ma all’opposizione, si trova Lorella Babetto di Fratelli d’Italia che, seconda con il 29.70% delle preferenze, entra in consiglio con un altro eletto di lista. Due eletti in consiglio comunale anche per LazzateInMovimento, lista del candidato sindaco Andrea Fenocchio, che ha chiuso al 20.18% dei voti.

Elezioni a Lazzate, Monti: «Una grande emozione, qui ho mosso i primi passi in politica»

Molto soddisfatto il nuovo primo cittadino Andrea Monti: «Devo dire che è una grande emozione, per me che ho mosso i primi passi della politica in paese e oggi realizzo un sogno, quello di diventare sindaco della mia e nostra comunità. L’elettorato si è dimostrato più intelligente di certe segreterie di partito e i cittadini hanno dato ragione al lavoro del nostro gruppo, premiando il merito e certamente il nostro programma».