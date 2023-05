Elezioni amministrative in Brianza, lo spoglio in diretta: Macherio passa al centrodestra, a Cogliate rivince Basilico, a Carate Veggian; Monti sindaco a Lazzate; Seregno verso la riconferma, Assi vince nel ribaltone di Brugherio. Ballottaggio a Nova

Sette comuni al voto in Brianza per eleggere il nuovo sindaco. Sono Brugherio, Carate Brianza, Cogliate, Lazzate, Macherio, Nova Milanese e Seregno.

Elezioni amministrative in Brianza in diretta

Ore 18.05 A Nova Milanese operazioni molto a rilento. Meno di metà le sezioni scrutinate. Nessun dato ufficiale dal Comune, secondo i dati ufficiosi Fabrizio Pagani è al 49%, Elena Maggi al 43%, Andrea Romano all’8%.

Elezioni amministrative in Brianza: vince Andrea Monti, Lazzate rimane alla Lega

Ore 17.45 Due liste di centrodestra opposte allo sfidante di centrosinistra: Lazzate premia Andrea Monti e la trentennale storia della Lega nel borgo. Monti raccoglie il testimone da Loredana Pizzi.

Elezioni a Lazzate: il nuovo sindaco Andrea Monti (di Diego Marturano)

Lazzate la Lega e Andrea Monti

A Lazzate la seconda forza è Fratelli d’Italia e la candidata Lorella Babetto commenta senza sottintesi.

Elezioni a Lazzate: Lorella Babetto, sfidante con Fratelli d’Italia (di Diego Marturano)

Ore 17.50 I dati ufficiali delle prime due sezioni a Seregno attestano Alberto Rossi al 68,40 per cento, Giacinto Mariani al 29,06 per cento, Luca Colombo, Tiziano Mariani e Norberto Riva allo 0,85 per cento.

Elezioni amministrative in Brianza: Carate Brianza conferma Luca Veggian

Ore 17.35 C’è soddisfazione a Carate Brianza per la vittoria di Luca Veggian, riconfermato sindaco al primo turno. Ha ricevuto i complimenti dello sfidante Fabio Casiraghi e la festa dell’entourage di Forza Italia con la presenza dell’onorevole Fabrizio Sala e del consigliere regionale Fabrizio Figini.

Elezioni a Carate Brianza: la soddisfazione di Sala e Figini per Veggian

Carate Brianza Luca Veggian Fabio Casiraghi

Ore 17.30 Secondo i dati ufficiosi a Nova Milanese il sindaco uscente Pagani non passa al primo turno. Si va verso il ballottaggio. E sarebbe l’unico secondo tempo della tornata elettorale di metà maggio.

Elezioni amministrative in Brianza: la soddisfazione dell’onorevole Fabrizio Sala per i risultati di Forza Italia a Macherio

«Complimenti a Franco Redaelli, un’importante vittoria dopo dieci anni di centrosinistra: per la prima volta nella storia abbiamo un sindaco di Forza Italia a Macherio. Stiamo informando il presidente ne sarà contento», ha detto Fabrizio Sala.

Ore 17.20 Carate Brianza: scrutinate 10 sezione su 17, Veggian veleggia verso la riconferma con 2.024 mentre Casiraghi è a 616.

Carate Brianza il sindaco rieletto Luca Veggian con la moglie Carolina Minotti e il coordinatore di Forza Italia Domenico Giannini

Ore 17.09 A Seregno sembra scontata la vittoria del sindaco uscente Alberto Rossi: l’assessore uscente Laura Capelli, in sala Gandini, dà la coalizione di centrosinistra al 65 per cento.

Seregno Luca Colombo M5S

Luca Colombo, candidato del Movimento 5 Stelle a Seregno, dà per scontata la vittoria di Alberto Rossi al primo turno, dicendo che ha cannibalizzato la concorrenza. Negativa la performance del Movimento 5 Stelle, attestato al di sotto del 3 per cento e fuori dal consiglio comunale.

«È stata comunque un’esperienza bellissima, che mi ha consentito di confrontarmi con la mia città. Probabilmente, è mancato qualcosa a livello di comunicazione. Continuerò a fare politica, anche se dispiace che abbia pagato soprattutto la politica dei luccichii», ha commentato.

Ore 17.05 Lazzate: la prima sezione ufficiale dice 246 voti per Andrea Monti, 138 Babetto, 87 Fenocchio. I dati ufficiosi delle altre sezioni non ribaltano la situazione.

Elezioni amministrative in Brianza: Cogliate conferma Andrea Basilico

Ore 17 Andrea Basilico confermato sindaco di Cogliate. L’esponente del centrodestra in tutti i seggi avrebbe ampiamente doppiato lo sfidante Bianchi.

Cogliate Andrea Basilico rieletto

«Tenere alta la marcia del cambiamento»: il proposito di Andrea Basilico, rieletto sindaco di Cogliate con il 73% dei voti.

Cogliate: Andrea Basilico (di Diego Marturano)

Ore 16.55 Ancora nessun dato ufficiale a Brugherio, ma la città si prepara al ribaltone. Almeno nell’aria c’è la vittoria del centrodestra con Roberto Assi dopo gli anni dell’amministrazione Troiano. Nella sezione 3 Assi sarebbe avanti con più del doppio dei voti di Damiano Chirico (Centrosinistra).

Brugherio: Roberto Assi in attesa dei risultati (di Giuseppe di Girolamo)

Ore 16.50 Carate Brianza, dati ufficiosi: Luca Veggian, sindaco uscente, avanti in quattro sezioni scrutinate.

Ore 16.40 Nova Milanese: i dati ufficiosi parlano di un testa a testa tra il sindaco uscente Fabrizio Pagani (centrosinistra) ed Elena Maggi (centrodestra). Più staccato Andrea Romano.

Ore 16.30 Seregno, dati ufficiosi: il sindaco Rossi sarebbe in largo vantaggio sullo sfidante diretto Giacinto Mariani e sugli altri due candidati. La percentuale potrebbe portare una vittoria al primo turno.

Ore 16.15 Nessun dato ufficiale da Seregno e Carate Brianza: i dati ufficiosi danno in vantaggio i sindaci uscenti Alberto Rossi e Luca Veggian.

ore 16 A Lazzate parziali della sezione 1: 160 voti per Monti, 90 Babetto, 50 Fenocchio.

Ore 15.51 Cogliate: al seggio 3, 387 votanti e 257 preferenze per Andrea Basilico, 7 tra bianche e nulle. Anche il seggio 6 sembra seguire lo stesso trend. Enorme vantaggio del sindaco uscente.

Elezioni amministrative in Brianza: Macherio passa al centrodestra

Ore 15.44 Si parla già di passaggio di consegne a Macherio. L’ex sindaco Mariarosa Redaelli (centrosinistra) ha già fatto gli auguri al nuovo sindaco in pectore. Manca solo ufficialità: ha vinto Franco Redaelli, capogruppo uscente di opposizione per la coalizione di centrodestra sostenuta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. C’è buon vantaggio.

Macherio: il vincitore Franco Redaelli

Macherio: la candidata del centronistra Silvia Vitagliani

Macherio: il consigliere regionale Fabrizio Figini

Ore 15.35 In Brianza affluenza ovunque più bassa rispetto al dato nazionale del 59,21% (prec. 61.35%).

Ore 15.31 Dato stabile a Macherio: ha votato il 49,24% degli aventi diritto (49,59) ed è il dato più basso di tutta la provincia. Di poco più alta a Nova Milanese: 49,73% in calo rispetto al 52,91 delle precedenti elezioni.

Ore 15.30 Affluenza del 50,76 a Cogliate (precedente 56,86) e 54,07 a Lazzate in controtendenza con un dato in crescita (50,02).

Ore 15.24 A Carate Brianza affluenza del 54,37 per cento (7884 votanti su 14501, di cui 3824 maschi e 4060 donne)

Ore 15.19 A Brugherio dato definitivo affluenza: 15.037 votanti su 27.919 aventi diritto, per una percentuale del 53.86%

Ore 15.14 A Seregno hanno votato 19.478 persone, pari al 53,20 per cento degli aventi diritto (36.614). In crescita rispetto al precedente (50,48)

Ore 15 Urne chiuse, inizia lo spoglio

Elezioni amministrative: lo spoglio in diretta sul Cittadino

Dalle 15 sul CittadinoMb lo spoglio in diretta dei voti.

Elezioni amministrative: Carate Brianza

A Carate Brianza domenica hanno votato il sindaco uscente Luca Veggian e il candidato Fabio Casiraghi (Carate Bene Comune). Lo sfidante, arbitro per passione, si è presentato al seggio dopo il triplice fischio delle partite.

Elezioni amministrative Carate Brianza Luca Veggian Elezioni amministrative Carate Brianza Fabio Casiraghi Carate Bene Comune

Elezioni amministrative: il dettaglio dell’affluenza in Brianza

In calo l’affluenza alle 23 del primo giorno di voto: 41,72% in provincia di Monza e Brianza, era stata di 53,21% alle precedenti elezioni. È 46,39 a livello nazionale (59,89).

Nel dettaglio: Brugherio 41,41% (55,86); Carate 43,40% (56,68); Cogliate 39,73 (56,86); Lazzate 43,10 (50,02); Macherio 39,12 (49,59); Nova 38,84 (52,91); Seregno 43,27 (50,48).

Elezioni amministrative: com’è andata domenica 14 maggio

Domenica 14 maggio è andata così tra candidati al voto e percentuali: in quanti hanno votato alle 19 di domenica a Seregno, Brugherio e Carate, a Nova la percentuale più bassa della provincia.

(con Elisabetta Pioltelli, Federica Vernò, Gualfrido Galimberti, Giuseppe di Girolamo, Diego Marturano; coordinamento in redazione Chiara Pederzoli)