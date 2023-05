Elezioni amministrative: in quanti hanno votato alle 19 di domenica a Seregno, Brugherio e Carate, a Nova la percentuale più bassa della provincia

Il dato dell’affluenza delle 19 di domenica 14 maggio certifica che a Seregno (dove sono in corso, come in altri sei Comuni brianzoli, le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco) i votanti per le amministrative sono stati il 35.92% (13.150 su 36.614 elettori) a Carate Brianza il 35% a Brugherio il 33,56% (9.370 elettori). Alle 12 a Seregno l’affluenza era stata del 13,36% (4.891 votanti 36.614 elettori) a Carate del 13,99% (1.029 su 14.501 elettori) mentre a Brugherio del 13,35% (3.727 su 27.919 elettori).

A Macherio hanno votato in giornata il candidato sindaco del centrodestra Franco Redaelli e la candidata sindaco del centrosinistra Silvia Vitagliani che si è recata al seggio con la famiglia.

Macherio, Franco Redaelli al seggio

A Lazzate, si è fatto immortalare a imbucare la scheda nell’urna Andrea Fenocchio, di LazzateInMovimento, così come, a Cogliate, Paolo Bianchi di Progetto in Comune e, a Brugherio, Damiano Chirico, candidato sindaco del centrosinistra.

Andrea Fenocchio, LazzateInMovimento

Paolo Bianchi di Progetto in Comune

Damiano Chirico, candidato di centrosinistra di Brugherio

A Lazzate ha votato anche il candidato sindaco Andrea Monti, progetto Lazzate 2030, a Seregno Luca Colombo, Movimento 5 Stelle, Tiziano Mariani, Seregno, Tiziano Mariani sindaco-Letizia Moratti lista civica e Giacinto Mariani, centrodestra.

Andrea Monti, progetto Lazzate 2030

Seregno, Giacinto Mariani (centrodestra)

Seregno, Tiziano Mariani (Tiziano Mariani sindaco-Letizia Moratti lista civica)

Seregno, Luca Colombo (Movimento 5 Stelle)

Alberto Rossi, Seregno, centrosinistra

A Nova Milanese l’affluenza alle 19 è stata pari al 31,35%. È la più bassa della provincia. Del 34,41% a Macherio.