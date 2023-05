Elezioni amministrative: Brugherio passa al centrodestra con Assi al primo turno

Con un fragoroso scroscio di applausi da parte di sostenitori, cittadini e compagni di coalizione Roberto Assi viene accolto in sala consiliare quale nuovo sindaco della città di Brugherio per il prossimo quinquennio. Dopo il caloroso abbraccio con una commossa Mariele Benzi, Segretaria di BPE e prima sostenitrice del comitato Assi Sindaco,

Elezioni amministrative: Brugherio passa al centrodestra con Assi e la voglia di cambiamento

Assi ha così commentato la sua nomina ancora ufficiosa, ma dati provvisori alla mano ormai incontrovertibile “I dati dicono che abbiamo vinto al primo turno, questo a significare la voglia di cambiamento della città, che ha necessità di fiducia e di alleanza con l’amministrazione. Saremo amici dei cittadini, di lavora di chi produce lavoro e delle famiglie. Il nostro lavoro comincerà dai quartieri, nessun luogo dovrà sentirsi periferia abbandonata”.

Elezioni amministrative: Brugherio passa al centrodestra, ma Chirico guarda avanti

Dal canto suo un provato Damiano Chirico non può far altro che complimentarsi che prendere atto della scelta dei cittadini che, dice “Hanno scelto in maniera molto chiara. Questa sconfitta elettorale, comunque, non muta il nostro progetto, continueremo a portare avanti le battaglie promosse in questa campagna elettorale e in cui crediamo profondamento. Il vecchio adagio secondo cui una bassa affluenza favorisca la sinistra mi sembra ormai essere stato ampiamente smentito