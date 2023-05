Elezioni amministrative: Alberto Rossi riconfermato sindaco di Seregno con quasi il 70% delle preferenze

In controtendenza al trend nazionale ed a quello della Brianza, fortemente indirizzato al centrodestra, Seregno ha riconfermato come sindaco per i prossimi cinque anni Alberto Rossi, primo cittadino uscente, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, formata da Partito democratico, Cambia Seregno, Scelgo Seregno e Seregno al centro. Il risultato è apparso chiaro fin dall’inizio dello scrutinio, con Rossi che si è rapidamente attestato al di sopra del 60 per cento: gli ultimi dati, con ventiquattro sezioni scrutinate su trentanove, gli accreditano il 68,85 per cento delle preferenze espresse dai 19mila 748 votanti, pari al 53,20 per cento degli aventi diritto.

Il discorso di Alberto Rossi in sala Gandini

Arrivato nella sala Gandini di via 24 maggio, aperta per l’occasione per la proiezione dei dati, Rossi ha parlato di «successo che premia uno stile. Per tutta la campagna elettorale abbiamo scelto di concentrarci sui nostri progetti per la città. Io ci ho messo la faccia, ma ce l’ho messa davanti ad una grande squadra. Ognuno ha fatto la sua parte ed ha contribuito al successo, che non era pronosticabile nelle proporzioni. Ringrazio tutti, ma il grazie più grande è per la mia famiglia: ho sempre detto che la scelta se proseguire o meno sarebbe stata presa in famiglia, visti tutti i sacrifici affrontati in questi anni. Il grazie è anche per la vicinanza, nei momenti difficili che non sono mancati».

Amministrative 2023: il parere di Giacinto Mariani

La stretta di mano tra Alberto Rossi e Giacinto Mariani in via 24 maggio

Sul fronte opposto, Giacinto Mariani, candidato della coalizione di centrodestra, formata da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Seregno futura, arenatasi al di sotto del 30 per cento, ha atteso con sportività l’arrivo del vincitore in via 24 maggio, per complimentarsi. «Abbiamo avuto un solo mese per spiegare alla popolazione il nostro programma -ha commentato-, mentre il sindaco uscente ha lavorato per cinque anni e quanto fatto in particolare negli ultimi mesi ha evidentemente convinto la popolazione a proseguire. Per quanto ci riguarda, faremo un’opposizione rigorosa. Numericamente saremo come nell’ultima legislatura ed anch’io rimarrò in consiglio. Ringrazio i miei elettori per la fiducia e sarò felice di rappresentarli».