Droga, fermati sulla Statale 36 con la coca in macchina: tre denunce, uno tenta la mossa della lattina

Ha nascosto l’involucro con la cocaina in una lattina aperta proprio davanti ai carabinieri e ha continuato a sorseggiare la sua bevanda anche durante il controllo. Ma la disinvoltura non è bastata a un marocchino di 29 anni che con due amici tornava a Inverigo passando da Briosco. I tre, a bordo di una Golf, sono stati fermati sulla Statale 36 all’altezza di Veduggio con Colzano.

Droga, fermati sulla Statale 36 con la coca in macchina: un passeggero nasconde la dose nella lattina appena aperta

Al momento dell’alt il passeggero ventinovenne sul sedile posteriore ha tentato la mossa della lattina, ma di fianco al conducente i militari hanno trovato un sacchetto di plastica con residui di polvere bianca e hanno deciso di approfondire la faccenda.

Svuotata della Coca Cola, la lattina ha infatti rivelato un altro involucro in plastica simile a quello già trovato all’interno dell’auto ma ancora pieno di cocaina.

Droga, fermati sulla Statale 36 con la coca in macchina: denunciati in tre

I tre sono stati accompagnati in caserma per le procedure di identificazione: il 35enne alla guida della Golf, ammesso di aver consumato la droga e rifiutato l’accertamento ospedaliero, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per guida sotto l’effetto di stupefacenti.

Il 29enne trovato con la cocaina nella lattina è stato segnalato all’autorità amministrativa di Como come assuntore. Infine il 22enne, già con precedenti per spaccio, è stato denunciato all’autorità giudiziaria poiché durante il controllo aveva fornito false generalità.