Brianza, pusher già espulso va in albergo: scattano l’alert e l’ordine di allontanamento

Era destinatario di provvedimenti di allontanamento disposti dalla Questura, ma venerdì notte ha cercato una camera in un hotel a Concorezzo. È scattato così l’ “alert” alla sala operativa nei confronti dell’uomo già noto alle forze dell’ordine per spaccio di sostanze stupefacenti e in precedenza già arrestato per lo stesso reato.

Brianza, pusher già espulso va in albergo: portato al Cpr di Roma

È risultato essere un 38enne del Marocco, irregolare sul territorio nazionale dallo scorso anno. Già denunciato e già destinatario di due ordini di allontanamento emessi dal Questore di Monza e della Brianza. Ne è stato disposto l’accompagnamento al CPR di Roma, grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione Centrale per l’Immigrazione.