Guida contromano sulla sp7 sotto gli effetti della droga e si schianta sulla rotonda di Arcore

Si schianta in auto sotto l’effetto di stupefacenti. Nella mattinata di sabato 20 maggio un’auto contromano ad alta velocità sfiora la tragedia ad Arcore. Dopo aver percorso per alcune centinaia di metri la strada provinciale che da Villasanta conduce a Lesmo, la corsa dell’Alfa Romeo grigia è terminata nella rotonda davanti al campo di calcio della Casati Arcore, dopo diversi scontri.

Guida contromano sulla sp7 e sfiora la tragedia

La vicenda è avvenuta poco prima delle sette del mattino di sabato, quando un uomo di Brugherio già noto alle autorità , ha imboccato la Strada Provinciale N°7 da Villasanta verso Lesmo…ma nel senso di marcia opposto. Alla rotonda tra Arcore e Peregallo, il conducente della Giulietta, ha poi terminato la sua corsa, impattando contro i cartelli stradali della rotonda. Questo non prima, però, di aver rischiato l’incidente con due autovetture, prontamente scansatesi dalla sua traiettoria, e aver impattato contro una Lancia Ypsilon. Sul posto si sono subito precipitati i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Monza e una pattuglia di Polizia Locale, mentre sono accorse, in codice rosso, due ambulanze e un’auto medica. Dopo essere stati stabilizzati, i due conducenti, che inizialmente parevano trovarsi in gravi condizioni, sono stati trasferiti in codice giallo uno all’ospedale di Vimercate l’altro al San Gerardo di Monza. L’incrocio tra via Monte Bianco, via XXIV Maggio e la provinciale è rimasto congestionato ancora per qualche ora dopo l’incidente, a causa delle indagini delle autorità che hanno anche sequestrato della droga all’interno dell’Alfa