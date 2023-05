Il delivery della droga a Monza: sequestro per 50mila euro e due arresti della Polizia di Stato

Il delivery della droga: gli agenti della Polizia di Stato di Monza hanno scoperto una consegna di due etti di hashish, a Cederna e arrestato due quarantenni, entrambi italiani e residenti in città. Tutto ha preso avvio quando una pattuglia della Squadra Mobile ha notato in via Libertà un’auto condotta da un 45enne già noto ai poliziotti.

Gli agenti hanno quindi deciso di seguirne i movimenti finché non si è fermato nei pressi di un edificio in zona Cederna, subito avvicinato dall’altro arrestato, un quarantenne, a sua volta già “conosciuto”. Tra i due c’è stato un rapido scambio. Sospettando che si fosse trattato di stupefacenti, gli agenti hanno immediatamente bloccato i due uomini. Di qui la scoperta della consegna a domicilio dei due panetti di hashish, pagati 150 euro in contanti.

Nella abitazione di un arrestato, a Monza, 2 chili e mezzo di hashish

E’ stata solo la punta dell’iceberg: se infatti la perquisizione dell’auto ha dato esito negativo, non è starto così nell’abitazione dell’acquirente dove i poliziotti hanno trovati 5 grammi di cocaina, 70 grammi di hashish e 10 grammi di marijuana e poi bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga, “a riprova – dicono dalla Mobile – che lo stupefacente appena acquistato sarebbe stato confezionato in dosi per essere immessa sul mercato cittadino“. Nella casa e in un box in uso del 45enne inoltre, sono stati trovati oltre 2 chili e mezzo di hashish già divisa in 23 panetti, “simili a quelli appena consegnati” e 110 grammi di cocaina oltre che ulteriore denaro contante.

Arrestati in flagranza di reato a Monza

I due, pizzicati in flagranza e accusati di illecita detenzione di sostanza stupefacente, sono stati arrestati e portati nella casa circondariale di Monza: la droga, che se immessa sul mercato avrebbe portato a un guadagno illecito di 50mila euro, materiale per il confezionamento e denaro contante sono stati sottoposti a sequestro. Gli Uffici del locale Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica hanno inoltre effettuato l’esame preliminare narco test sulle sostanze, “che ha dato esito positivo al reagentario rispettivamente per la cocaina ed i cannabinoidi“.