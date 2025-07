Pattinaggio: Astro Monza e Roller Macherio, oro e argento agli Italiani Inline Freestyle

La Brianza del pattinaggio sul tetto d’Italia: ai Campionati nazionali di Inline Freestyle che si sono svolti a Milano fino al 23 luglio, Astro Roller di Monza è campione d’Italia, la Roller Macherio è vice. Con oltre 800 atleti in competizione le due società brianzole hanno dettato legge.

Pattinaggio: la soddisfazione del Roller Macherio

«The Last Dance. Così scriveva Phil Jackson sulla lavagnetta prima dell’inizio di una stagione diventata leggendaria. Se bastasse citarlo per ottenere una stagione come la nostra, allora prometto che lo farò più spesso – commenta il capo allenatore della Roller Macherio, Alessandro Mengherle, citando un grande del basket Nba – anche quest’anno, i ragazzi si sono rivelati straordinari. È vero, abbiamo perso alcuni atleti di grande valore, ma è stato il gruppo coeso, determinato, affamato a fare davvero la differenza in queste settimane. La crescita che hanno mostrato è stata esponenziale: non solo nei risultati, che sono stati eccellenti, ma soprattutto nell’atteggiamento e nella maturità. Durante questi Campionati italiani si sono conquistati l’attenzione generale, fino ad attirare su di sé i riflettori in vista del raduno della nazionale credo che questa squadra stia diventando sempre più consapevole delle proprie capacità. Ci sono leader tecnici che trascinano e punti di riferimento solidi che indicano la direzione da seguire. La strada, da qui ai prossimi anni, è ormai tracciata: se continueranno su questa rotta, questi ragazzi potranno togliersi grandissime soddisfazioni».

Roller Macherio

Anche la consigliera delegata allo sport del Comune di Macherio, Valeria Cassanmagnago si complimenta con la società locale: «Il titolo di vice campioni d’Italia rimane a Macherio meritatamente e inaspettatamente – commenta – diversi atleti hanno deciso di cambiare società, ma gli allenatori e i ragazzi non si sono persi d’animo e sono state le nuove leve a fare vedere il loro valore. Sono entusiasta di questo risultato, di questo gruppo che ha sempre portato Macherio in alto alle classifiche in ogni competizione, bravi e grazie».