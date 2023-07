Roller Macherio in gran spolvero a Riccione nei campionati italiani di Freestyle

Roller Macherio fra le migliori società italiane di Freestyle. Incetta di medaglie e anche un podio tutto targato Macherio al campionato italiano Juniores e Seniores inline di Freestyle, con 150 iscritti agonisti, in corso di svolgimento a Riccione (dal 27 al 30 luglio). Per la prima volta a Riccione il massimo campionato di Freestyle, categorie Juniores e Seniores, valido per le qualifiche ai prossimi campionati del mondo, ospita quindi gli atleti più forti d’Italia.

Roller Macherio: monopolizzato il podio nello Style di coppia

Il podio made in Macherio nello Style di coppia

E la Roller Macherio nei primi due giorni di gara si è distinta alla grande, portando in alto i colori della Brianza. Svettano gli atleti macheriesi che si laureano campioni italiani in diverse categorie. Nella Battle femminile, Francesca Pettinari vince l’oro, mentre Ilaria Guslandi ottiene quella di bronzo, nella Battle maschile, invece, Lorenzo Guslandi vince l’oro e Valerio Degli Agostini il bronzo. Nel Classic, tra gli Juniores Francesca Pettinari ottiene un argento, mentre nei Seniores domina Ilaria Guslandi. La giornata di venerdì 28 luglio diventa speciale per un podio tutto targato Roller Macherio nello Style di coppia. A Riccione, insomma, la fanno da padroni i ragazzi del team brianzolo della Roller Macherio.

Roller Macherio: in evidenza i fratelli Guslandi

Tra le donne Francesca Pettinari ha bissato il risultato dello scorso anno a Monza/Biassono e si è riconfermata campionessa italiana della Battle. Abbastanza nelle previsioni invece il risultato nella gara maschile dove vale la proprietà commutativa rispetto al podio del campionato italiano 2022, con Lorenzo Guslandi che scambia la posizione con il campione del mondo in carica Lorenzo Demuru (Original R.S.) e sale sul gradino più alto del podio, mentre, anche per quest’anno, Valerio Degli Agostini si è piazzato terzo. Nelle gare Seniores è ormai una questione di famiglia: Guslandi è la garanzia. Nel giro di poco più di mezz’ora i due fratelli della Roller Macherio, Ilaria e Lorenzo, si portano a casa la seconda medaglia della giornata, questa volta la più pesante per entrambi. E non è finita qui. La vittoria è roba loro o, per meglio dire, l’oro.