Monza Precision Team, la squadra Juniores è campione d’Europa

Dopo la conquista del titolo italiano a fine marzo in quel di Reggio Emilia, la squadra juniores del Monza Precision Team di Astro Roller Skating ha fatto il bis anche in Europa. Le diciotto ragazze monzesi sono salite sul gradino più alto del podio a Paredes, in Portogallo, dove fino a sabato 6 maggio sono in corso i Campionati Europei Gruppi Spettacolo e Sincronizzato.

Monza Precision Team, la gara in Portogallo

Le pattinatrici, seguite da un affiatato team di allenatori che comprende Paola Biella, Roberto Riva, Arianna Pirola, Laura Longoni, Giulia Russo, Chiara Di Giorgio, Elenasofia Signaroli, Alice Ornati, Caterina També, Giorgia Caramaschi, sono partite da Monza motivatissime. I lunghi e costanti allenamenti sono serviti ad affinare la loro tecnica e anche a tenere a bada l’emozione che, soprattutto nei contesti internazionali, può giocare brutti scherzi. In perfetta sincronia, come richiede la loro disciplina, hanno danzato sui pattini proponendo un quadro dal titolo “Epic Fight”. Una coreografia ideata da Paola Biella che, con la sua straordinaria creatività, riesce a ideare balletti spettacolari ed emozionanti al tempo stesso.

Monza Precision Team, classifica e prossimi impegni

Le giovani monzesi, che lo scorso anno avevano conquistato la seconda posizione europea e la terza mondiale, hanno ottenuto il punteggio di 54,38 punti staccando nettamente le seconde classificate israeliane del gruppo Holon che di punti ne hanno meritati 48,79. Al terzo posto si è classificata un’altra formazione italiana, i Precision Skate Bologna (che comprende pattinatrici provenienti da diverse società emiliane) con 43.49 punti.

Soddisfatta la presidente di Astro Roller Skating che ha seguito le “sue” ragazze in Portogallo. Ora il Monza Precision Team junior ha tolto momentaneamente i pattini e si siederà in tribuna a fare il tifo per le compagne di squadra del gruppo senior che scenderà in pista sabato. Gli impegni, comunque, non finiscono qui. In autunno sono in programma i campionati mondiali della specialità in Colombia.