Pattinaggio: Brianza protagonista alle premiazioni regionali con Roller Macherio, New Skate Lissone e Astro Monza

Roller Macherio, sezione artistico e sezione Free Style, New Skate Lissone e Astro Skating Monza: la Brianza protagonista alle premiazioni dei campionati regionali lombardi di sabato 13 gennaio a Montichiari a cura del Comitato Regionale FISR Lombardia insieme alla Delegazione Territoriale di Brescia.

Pattinaggio: tutti i premiati di Macherio

Da Macherio, sono stati premiati due quartetti del settore artistico: “Yuki” con Carlotta Castegna, Giulia Besana, Silvia Monzani e Claudia Sorrentino e “Lovely” con Giulia Baldo, Giulia Besana, Sofia Elli e Irene Marchesi.

Sempre da Macherio, ma per il settore Freestyle, invece, Martina Didoni, Francesca Pettinari, Costantino Mattia, Chiara Meroni, Sofia Panarotto, Ginevra Nobili, Ivan Lamberti, Alessia Arosio, Francesca Valente, Nexia Gualdi, Giorgia Bulgarelli, Valerio Degli Agostini, Lorenzo e Ilaria Guslandi, Francesco Pavanello e Linda Zihe.

Premiazioni Pattinaggio lombardo

Pattinaggio: New Skate Lissone e Astro Monza

Tra i premiati del territorio di Monza e Brianza ottengono riconoscimenti anche la New Skate Lissone con Francesca Brivio e Astro di Monza che viene rappresentata da Valentina Cacciatore, Matteo Pallazzi, Matilde Arosio, Valeria Ceriello, Giorgia Longo, Tommaso Isman, Davide Picca, Federico Biaggio, Arianna Crippa, Niccolò Chiella, Giorgio Menin, Stefano Longo, Antonio Paoletta, Enrico La Volpe.

La cerimonia di premiazione si è svolta dopo alcuni anni di rinvii causa emergenza Covid e sabato 13 gennaio al Pala George di Montichiari, in provincia di Brescia, si è svolto il Gran Galà di premiazione dei campioni regionali lombardi Fisr, un’edizione che era attesissima da parte delle molte società. Tra queste – come detto – grande rilievo è andato per numeri e vittorie ai portacolori brianzoli.