⚪🔴 20′ Prima conclusione anche per i biancorossi. Dopo il recupero di Pablo Marì, transizione condotta da Bondo che spara un collo esterno deviato in angolo. Dopo un paio di tiri dalla bandiera arriva anche un secondo tentativo brianzolo, con un siluro rasoterra di Kyriakopoulos che finisce oltre il primo palo non di molto

🟡🔴 19′ Più Lecce che Monza in quest’inizio, soprattutto con le palle lunghe dietro la difesa oppure con la catena di sinistra Gallo-Dorgu, pericolosa quando può raggiungere il fondo

🟡 15′ Cartellino giallo per Lorenzo Colombo, autore di un intervento tardivo su Blin a metà campo

🟡🔴 9′ La prima conclusione in porta è salentina, con il capitano Blin, dalla distanza. Botta forte ma ampiamente alta

⚪🔴 7′ Prima iniziativa del Monza. Pablo Marì trova il corridoio centrale per Pessina che attacca la porta e apre sulla sinistra per la corsa di Zerbin. Il Lecce si rifugia in un angolo senza esiti

⚪🔴 5′ Fasi di studio, le squadre si guardano alla ricerca di spazi. Il Monza è giustamente arroccato faccia a faccia e non concede nulla

SI COMINCIA! Primo possesso per il Lecce!

Monza in campo a Lecce per la trentaquattresima giornata di Serie A. Fischio di inizio alle 15.

Ultime cinque giornate di campionato, Monza a caccia della vittoria contro il Lecce, una delle poche squadre ancora da battere in Serie A. Per farlo Palladino sceglie Carboni dall’inizio al posto di Colpani, mentre al centro dell’attacco c’è l’ex Colombo; gli fa spazio Djuric. Per i giallorossi Gotti conferma Dorgu avanzato con le due punte Piccoli e Krstovic per far male alla difesa brianzola.

Serie A, Lecce-Monza LIVE: le formazioni ufficiali

🟡🔴 Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Oudin, Blin, Ràfia, Dorgu; Krstovic, Piccoli. All: Gotti

⚪🔴 Monza (4-2-3-1): Di Gregorio, Birindelli, Izzo, Pablo Marì, Kyriakopoulos; Bondo, Akpa Akpro; V.Carboni, Pessina, Zerbin; Colombo. All: Palladino

A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Gagliardini, Caprari, Djuric, Pereira, Maldini, Colpani, D’Ambrosio, Ferraris, Vignato

Serie A, Lecce-Monza: i convocati

⚪🔴 I convocati: 2 Donati, 4 Izzo, 5 Caldirola, 6 Gagliardini, 8 Akpa Akpro, 9 Colombo, 11 Djuric, 13 Pedro Pereira, 16 Di Gregorio, 19 Birindelli, 20 Zerbin, 21 V. Carboni, 22 Pablo Marí, 23 Sorrentino, 27 Maldini, 28 Colpani, 32 Pessina, 33 D’Ambrosio, 38 Bondo, 10 Caprari, 61 Ferraris, 66 Gori, 77 Kyriakopoulos, 80 Vignato.

Serie A, Lecce-Monza: la conferenza di mister Palladino, che ha parlato anche di Europa