Ginnastica ritmica: Fava, Bidinotto e Brunelli della Casati sono d’oro alle nazionali di Napoli

Straordinaria impresa della Casati Arcore che al Palavesuvio di Napoli, conquista il primo posto nel Campionato italiano di squadra allieve Gold 3 di ginnastica ritmica. Dopo aver vinto il titolo regionale e concesso il bis anche nella finale Interregionale in zona tecnica1, le atlete biancoverdi hanno completato la loro fantastica stagione con la “tripletta d’oro” dominando la gara nazionale disputata nella città partenopea alla quale erano state ammesse formazioni selezionate nelle prove interregionali. Le protagoniste di questa impresa sono le ginnaste Asia Natasha Fava, Matilde Bidinotto e Mia Brunelli tutte classe 2014, giovanissime ma con grinta e determinazione da vendere.

E lo hanno manifestato in maniera convincente e spiritosa con l’esercizio collettivo a corpo libero. Dopo la prima, ottima esecuzione, è seguito l’esercizio in coppia con i cerchi, il più insidioso ma le ragazze hanno saputo mantenere la concentrazione certificata dal miglior punteggio. Per finire l’ultima esecuzione con l‘esercizio individuale alla palla svolto da Asia, praticamente impeccabile e valutato con il miglior punteggio in gara. Tre esecuzioni di altissimo livello che valgono per le ginnaste di Arcore il gradino più alto del podio raggiunto con pieno merito al termine del confronto con le 28 migliori squadre provenienti da tutta Italia.

Ginnastica ritmica: Favia, Bidinotto e Brunelli della Casati, risultato storico

Nella classifica finale del Campionato la formazione della Casati Arcore ha totalizzato 62,700 punti e sul podio tricolore è salito con le squadre dello Zodiaco di Ravenna (61.850 p.ti) e Riboli di Lavagna (61.150 p.ti) Le ragazze della Casati in gara sono state accompagnate dalle allenatrici Simona Mattavelli, Aurora Sabattini, Morena Scoglio e Alexandra Naumchuk. “Quello ottenuto a Napoli è un risultato storico per il settore Ritmica della nostra società a dimostrazione del lavoro di alto livello svolto da tutti tra le mura del Palaunimec. – commenta il presidente Antonio Radice – Le lacrime di gioia sono state il giusto coronamento di un percorso che ha visto impegnate tutte le nostre ginnaste che hanno lavorato insieme da ben cinque mesi con passione e tanto impegno, sotto la sapiente guida delle loro allenatrici , sugli esercizi eseguiti nella finale, emozione che è riaffiorata anche sulle note dell’inno di Mameli che ha riempito i cuori di allenatori, genitori e tifosi presenti al Palavesuvio. Ora Il lavoro prosegue per la prossima competizione in programma a inizio maggio che vedrà le ragazze riunirsi con le compagne Greta Morandi ed Emma Frigerio per il campionato d’insieme ai 5 cerchi”.