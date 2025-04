Un trionfo per il Monza Precision Team senior di Astro Roller Skating al Campionato Italiano FISR pattinaggio spettacolo e sincronizzato a Montichiari. L’esibizione sulle note di “Hallelujah” di Leonard Cohen ha emozionato giuria e pubblico ottenendo insieme alla medaglia d’oro l’eccezionale punteggio di 73,98. La squadra monzese si è qualificata di diritto ai campionati europei di Saragozza e ai mondiali di Pechino.

Monza Astro Roller Precision Team

Pattinaggio: il Monza Precision Team sbanca gli Italiani, gli altri risultati della società

Quarto posto per la formazione juniores del Monza Precision team che ha presentato una coreografia dal titolo “V for Venice” e che attende di sapere a quale campionato internazionale potrà partecipare. Settimo il Monza Moonlight che ha interpretato sui pattini “Double-o-seven” ispirato a 007. Nel pattinaggio spettacolo undicesima piazza per il Monza Quartet che ha eseguito un esercizio dedicato al mare dal titolo “Naufragar m’è dolce”. Gli atleti sono stati accompagnati dagli allenatori Paola Biella, Elisa De Venuto, Longoni Laura, Russo Giulia, Caterina Tambè.

«Un’esperienza sportiva ed educativa coinvolgente – ha sottolineato la presidente Luisa Biella – che abbiamo condiviso in un percorso di crescita reciproca e coinvolgente, ponendo solide basi per i progetti futuri».

Pattinaggio: agli Italiani secondo posto di Cornate d’Adda nella Small Sincro

In gara nella competizione Small Sincro anche la squadra del Phoenix Sincro Team di Cornate d’Adda che si è classificata al secondo posto alle spalle degli emiliani di Albinea con “Welcome to the show” e 64 punti. Bronzo per I Sincrolimpic Small (Olimpica S. Rovigo e Asd La fenice Lusia Ro) con 62.20 punti.