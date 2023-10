Un nuovo prestigioso risultato per Astro Roller Skating. La squadra del Monza Precision Team junior, impegnata ai Campionati Mondiali di pattinaggio artistico a Ibagué-Tolima, in Colombia, ha conquistato la medaglia d’argento. Il gruppo allenato da Paola Biella, Roberto Riva e Laura Longoni, già campione d’Italia e d’Europa, ha brillato anche a migliaia di chilometri da casa proponendo sulla pista del Coliseo Mayor una travolgente coreografia dal titolo “Epic Fight” che è stata giudicata con il punteggio di 46,63 punti.

Pattinaggio: Monza Precision Team Junior d’argento ai Mondiali, meglio hanno fatto solo gli argentini

Motivati e determinati, gli atleti monzesi non si sono lasciati intimorire dagli avversari. Meglio di loro hanno fatto solo gli argentini del Shiric che hanno ottenuto 53.27 punti. Proprio questo gruppo sudamericano era considerato tra i concorrenti più temibili.

«Gli argentini sono indubbiamente bravi – aveva sottolineato la presidente di Astro Roller Skating Luisa Biella prima di lasciare Monza – ma avranno un ulteriore vantaggio. Non soffriranno il jet lag come gli atleti europei».

Per cercare di abituarsi al meglio al fuso orario e al clima colombiano, il team monzese aveva lasciato l’Italia martedì scorso. Prima di volare verso casa, Luisa Biella e i suoi ragazzi avranno un paio di giorni ancora per godersi il meritatissimo risultato e per scoprire in perfetto relax qualche località colombiana. Sul terzo gradino del podio mondiale è salita un’altra formazione italiana: il Precision Skate Bologna.