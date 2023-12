Macherio celebra il suo campione del mondo: Matteo Pallazzi ricevuto in Comune

Un campione del mondo di Macherio: Matteo Pallazzi, medaglia d’oro ai campionati del mondo “Inline Freestyle e Skate Cross” disputati a Shangai a novembre è stato ricevuto con tutti gli onori dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Redaelli per un riconoscimento pubblico.

Macherio celebra il suo campione del mondo: la citazione di Babe Ruth sulla targa

«Un grande risultato che premia anni di allenamenti e sacrifici» commenta il sindaco di fronte al 22enne che ha davvero ottenuto un obiettivo strepitoso con grande impegno e determinazione. Sulla targa donata dal Comune di Macherio, la frase scelta per celebrare questo trionfo non è casuale, ma cucita su misura per lui: “È difficile battere una persona che non si arrende mai ” si legge, nella citazione del campione di baseball Babe Ruth.

Il macheriese inizia pattinare in linea a 5 anni inizialmente per correggere un problema di postura e da allora non li ha più tolti. Il debutto è con la “Roller Macherio” per poi entrare nella “New Skate Lissone”, ora è tesserato con ’”Astro Skating” Monza.