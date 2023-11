L’associazione sportiva dilettantistica New Skate Lissone esulta per la medaglia d’oro di Francesca Brivio ai mondiali di Inline Freestyle e Skate Cross di Shanghai. Nello scenario Urban dell’ultra moderna e frenetica metropoli cinese, atleti provenienti da tutto il mondo si sfidano nelle discipline di velocità, salto, classico, battaglia, coppie, scivolo e ovviamente skate cross dal 9 al 12 novembre.

Lissone: Francesca Brivio d’oro ai Mondiali di Freestyle, ha saltato 127 cm nel Free Jump

L’esordio dei campionati del mondo è da urlo per l’Italia e nello specifico per la Brianza grazie a Francesca Brivio, classe 2001, che porta il tricolore sul gradino più alto del podio nel Free Jump saltando ben 127 centimetri. Una prestazione eccezionale che suggella una giornata emozionante per l’atleta oggi in forza alla società lissonese dopo gli esordi con la Roller Macherio.

Lissone: Francesca Brivio d’oro ai Mondiali di Freestyle, terzo titolo dopo quello europeo e italiano

Brivio ha sbaragliato la concorrenza portandosi a casa con merito il titolo di campionessa del mondo nel Free Jump. Subito dopo il salto, l’atleta brianzola è scoppiata in lacrime per la gioia scaricando anche così l’enorme adrenalina e ha ricevuto l’abbraccio di tecnici e compagni del team azzurro.

Francesca Brivio è sul tetto del mondo dopo aver guadagnato a settembre, a Ciudad Real, in Spagna, il titolo di campionessa europea sempre in Free Jump. Per lei un 2023 strepitoso che si chiude con un tris di titoli: l’europeo, quello italiano a Riccione e giovedì 9 novembre il mondiale a Shanghai.

L’atleta, che ha iniziato a pattinare da quando aveva 4 anni, sostenuta dalla grande famiglia della New Skate di Santa Margherita di Lissone, si conferma una stella azzurra che non smette di brillare nel firmamento della Federazione Italiana Sport Rotellistici.

Lissone: Mondiali di Freestyle fino al 12 novembre

I mondiali si aprono dunque con un grandissimo oro azzurro e l’Italia ha potenzialità enormi per tentare di conquistare altri titoli: non resta che fare il tifo godendosi sino al 12 novembre (dall’1.30 di notte, ora italiana) le prove degli atleti di casa tra i quali spiccano molti campioni brianzoli.