Volley femminile, il Vero Volley affronta Conegliano nella finale di Champions League

In coda ad una stagione lunghissima, l’Allianz Vero Volley Milano affronterà domenica 5 maggio, alle 19, allo Sport Salonu di Antalya, in Turchia, l’A.Carraro Imoco Conegliano, in un match attesissimo, che metterà in palio la Cev Champions League. Per le lombarde si tratta di una prima assoluta, anche se nel roster allenato da Marco Gaspari non mancano atlete che, in un passato anche recente, hanno già avuto la soddisfazione ed il merito di alzare al cielo il trofeo continentale per club più ambito. Si pensi alla stella Paola Egonu, tra le tante ex di turno, che vanta tre successi e tre premi come Mvp in tre apparizioni nell’atto decisivo del torneo (2019, 2021 e 2023), ma anche a Myriam Sylla, Raphaela Folie, Nika Daalderop e Kara Bajema. Alessia Orro e compagne cercheranno dunque di continuare la rincorsa alla coppa, forti di un percorso che quest’anno le ha viste vincitrici per otto volte su dieci match disputati in Champions League, con le sole sconfitte con il VakifBank Istanbul nella fase a gironi (2-3 all’Allianz Cloud) e l’1-3 in casa del Fenerbahce Opet Istanbul, con Milano comunque vittoriosa al golden set per 15-11.

Vero Volley: la determinazione di coach Marco Gaspari

«Prima di iniziare a parlare della finale -ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione della viglia il coach Marco Gaspari– non posso non pensare al percorso fatto negli ultimi anni e penso che la società abbia fatto qualcosa di straordinario. Dopo aver vinto la Cev Cup tre anni fa, ora siamo qui ad Antalya per giocarci la Super Final. Sia noi che Conegliano, abbiamo messo alle nostre spalle squadre importanti come Fenerbahce ed Eczacibasi tra le altre per essere qui. Un traguardo importantissimo, ma non possiamo accontentarci di essere arrivati alla finale. Ovviamente è importante, perché siamo qui a giocarci il titolo di campione d’Europa, però credo che il cambio di mentalità debba passare per queste partite, per iniziare a vincere. Dall’altra parte della rete abbiamo una squadra che, assieme al VakifBank, ha vinto tanto, con un roster importante ed un allenatore che ha fatto giocare la squadra alla perfezione. Dobbiamo pensare a concentrarci bene, conoscendo i punti di forza e sapendo che dobbiamo sfruttare le occasioni a nostra disposizione. Le ultime finali scudetto lo hanno dimostrato, ma noi dobbiamo essere molto determinati perché siamo qua per fare il miglior gioco e portare a casa la coppa».

Vero Volley: le aspettative della capitana Alessia Orro

Consapevole dell’importanza dell’appuntamento è apparsa anche la capitana Alessia Orro: «Domani sarà innegabilmente la partita più importante della stagione. Abbiamo lavorato tanto in queste settimane e, uscendo prima del tempo dai playoff, abbiamo avuto un mese di allenamenti pesanti per rifinire tutte le sfumature tecniche e tattiche. Sicuramente metteremo in campo la voglia di riscatto per la stagione vissuta: cercheremo di far bene, giocando insieme ai massimi livelli».

Vero Volley: l’Imoco Conegliano a caccia del suo secondo titolo

Dopo l’ennesima stagione coronata dal tricolore, le Pantere di Conegliano affrontano l’ultimo atto della massima competizione continentale per la quinta volta nella loro storia. I precedenti vedono il team di coach Daniele Santarelli sconfitto in tre delle ultime quattro finali disputate. Infatti, dopo la vittoria nella stagione 2020-’21 (3-2 contro il VakifBank Istanbul a Verona), hanno terminato seconde nel 2016-’17, 2018-’19 e 2021-’22. L’A.Carraro Imoco punterà ad entrare nel ristretto club delle squadre ad aver alzato più di una volta il trofeo, che conta tra i suoi membri il VakifBank Istanbul (6), Volley Bergamo (4), RC Cannes (2) e la Colussi Sirio Perugia (2). Curiosamente, assieme al VakifBank Istanbul, Conegliano è la squadra ad aver perso il maggior numero di finali di Champions League, ma le venete possono contare su una striscia di 10 vittorie consecutive in questa stagione, inclusa quella per 3-2 con l’Eczacibasi Dynavit Istanbul nella gara d’andata delle semifinali.