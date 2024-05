Calcio, Igor Tudor commenta in sala stampa il pareggio tra il Monza e la Lazio

Per la trentacinquesima giornata del campionato di serie A, Monza e Lazio impattano sul risultato di 2-2 dopo un incontro ricco di emozioni. Gli ospiti vanno a segno con Immobile e Vecino, mentre i padroni di casa si portano sul 2-2 grazie a una doppietta di Djuric.

Serie A: Tudor glissa sul confronto finale con i tifosi

Igor Tudor, allenatore della Lazio, ha commentato l’incontro odierno nella conferenza stampa post partita: «Confronto della squadra con i tifosi? Non commento perché non so cos’è successo. Sostituzione di Zaccagni? Lui aveva un’ammonizione e mezza ed era molto nervoso. Un doppio giallo era nell’aria. Oggi potevamo fare meglio generalmente. La squadra mi è piaciuta di meno in attacco, in difesa e dal punto di vista mentale. Prendiamoci un punto e ci prepariamo al meglio per le ultime tre gare».

Serie A: il tecnico lamenta la prova sottotono di molti dei suoi

Il tecnico ha proseguito: «Come si fa a non proteggere il vantaggio? Nel calcio succede di tutto. In una finale di Champions è accaduto tutto in tre minuti. Le prossime gare vanno preparate al meglio. Felipe Anderson sottotono? Oggi ci sono stati tanti calciatori sottotono. Devo analizzare bene la partita e sicuramente potevamo fare meglio. Opinione sull’arbitraggio? Non lo so ma abbiamo subito tanti gialli. Squadra a metà strada? Abbiamo faticato in entrambe le direzioni. Sono triste e arrabbiato ma dall’altra parte so già cosa devo fare. Mister Palladino? Il Monza sta bene in campo e lui è sempre stato un ragazzo intelligente. Si cresce col tempo e con l’aggiornamento. Sensazioni? Devo rivedere la gara per commentarla bene. Immobile dal 1′? L’ho vista bene in settimana mentre El Taty ha avuto un’operazione al dente in settimana. Spero che Ciro continui a segnare».