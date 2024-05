Calcio, Serie A: stop alle trattative con Orienta Capital per l’Ac Monza

Si sono interrotte ufficialmente le trattative tra Fininvest e Orienta Capital Partners, il fondo forlivese facente capo ad Augusto Balestra che era stato indicato come intenzionato a rilevare una parte rilevante delle quote del Calcio Monza. Dopo i rallentamenti delle ultime settimane, diciamo quelle a cavallo dei ponti di 25 aprile e Primo Maggio, è confermato lo stop.

Calcio, Serie A: stop alle trattative con Orienta Capital, la cronistoria

Il motivo andrebbe ricercato nel mancato accordo sui numeri: dopo varie analisi finanziarie, Orienta non si è rivelata più disposta a raggiungere le richieste di Fininvest e la contrattazione è saltata. Ripercorrendo le tappe della trattativa: il 14 marzo il Cittadino pubblica in esclusiva l’indiscrezione dei colloqui in corso tra Fininvest e Orienta Capital Partners. Si parla già di cifre, anche perché le due parti sono impegnate da settimane nell’affinare i tratti dell’accordo, è in corso la due diligence e si iniziano a valutare possibili scenari per le modalità d’ingresso con quote di maggioranza. Si tratterebbe di 100 milioni di euro per il 70%, ma proprio la valorizzazione della società è al centro della discussione. Il 13 aprile Augusto Balestra siede accanto ad Adriano Galliani al Dall’Ara di Bologna, in occasione della partita tra i padroni di casa ed il Monza. È la prima presenza ufficiale da quando si è iniziato a parlare della trattativa. Precedentemente era stato ospite in inverno all’U-Power Stadium e anche a Milano, in occasione della sfida di San Siro con il Milan. Le telecamere di Dazn colgono il momento; da vero sportivo il leader di Orienta si presenta con maglia di Boston Celtics. Il 19 aprile viene approvato e pubblicato il bilancio del Monza con un passivo di una sessantina di milioni già ripianato da Fininvest. I diritti televisivi sono aumentati, così come gli introiti pubblicitari e quelli da stadio ed in generale si registra un aumento dei ricavi, ma il giochino non è ancora del tutto sostenibile. Nelle stesse ore Orienta incontra Fininvest ed esprime le prime perplessità sulla manovra.

Calcio, Serie A: stop alle trattative con Orienta Capital, il rallentamento degli ultimi giorni

Giovedì scorso, 9 maggio, c’è un deciso rallentamento della trattativa in corso. L’incontro decisivo è stato un paio di giorni prima, i rappresentanti del fondo forlivese, dopo aver sollevato alcune eccezioni, si sono presi una settimana di riflessione ed infine lunedì è arrivata la comunicazione che le trattative sono state ufficialmente interrotte. Questo non vuole dire che Fininvest non sia ancora alla ricerca di nuovi soci, ma che, almeno per il momento, la famiglia Berlusconi rimane in pieno controllo della società e Adriano Galliani al comando delle operazioni sportive. Sul piatto ci sono altre offerte, economicamente meno vantaggiose, ma se ne parlerà la prossima stagione, perché il processo richiede tempo e la programmazione della terza annata consecutiva in Serie A è ormai avviata.