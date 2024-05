F1, Gp di Miami: Verstappen vince la Sprint Race davanti a Leclerc e Perez

Max Verstappen è di nuovo l’assoluto protagonista della Formula 1: a Miami, primo di tre weekend americani in calendario, annienta una concorrenza senza speranze. Partito dalla pole position domina la sprint race e conquista giro veloce e posizione del palo per la gara di domenica. Charles Leclerc chiude la sprint alle spalle dell’olandese: secondo a +3.371s conferma la sua posizione anche in qualifica, mentre a chiusura del podio c’è il messicano di Red Bull, Sergio Perez, che nella gara di domenica partirà invece quarto alle spalle della Ferrari di Carlos Sainz.

F1, Gp di Miami: Verstappen vince la Sprint Race e la carambola in partenza

Alle 17.30 ora italiana il semaforo in fondo alla pit lane si accende dando inizio allo spettacolo ancor prima del giro di formazione: un contatto in pit lane tra Charles Leclerc ed Esteban Ocon penalizzerà il francese ben prima dello spegnimento dei semafori. Senza danni evidenti alle vetture al pilota dell’Alpine spetteranno 10 secondi di penalità per aver provocato il contatto. Con Red Bull che decide di partire con gomma usata per entrambe le monoposto, i due piloti Ferrari si schierano in griglia utilizzando set di pneumatici nuovi. Allo spegnimento dei semafori però è una carambola: Lewis Hamilton entra all’interno sull’Aston Martin di Fernando Alonso che colpisce il compagno di squadra Lance Stroll, che a sua volta colpisce Lando Norris. È il testacoda del britannico di McLaren, fermo nel primo settore che provoca l’ingresso di una Safety Car. Dopo una ripartenza regolare ai piloti restano 15 giri da percorrere: Verstappen mantiene la propria leadership su Leclerc, mentre Sainz e Ricciardo si sfidano per il quarto posto. A pochi istanti dalla fine anche dalle retrovie la lotta, per l’ottava posizione di accende: con Magnussen Hamilton e Tsunoda. E’ comunque Verstappen a vincere la gara Sprint davanti a Leclerc, poi Perez, Ricciardo, Sainz, Piastri, Hulkenberg e Hamilton.

F1, Gp di Miami: Verstappen vince la Sprint Race e il dominio nelle prove

A poche ore dalla prima gara del Weekend di Formula 1 i semafori si riaccendono sul tracciato di Miami: alle 22 ora italiana prendono infatti il via le qualifiche che disegneranno la griglia di partenza per la gara di domenica. Max Verstappen firma la sua settima pole position consecutiva, mentre le due Ferrari lo seguono a ruota in top 3. Se nel primo turno di qualifiche la coppia Verstappen-Perez ipoteca le prime due posizioni, con le due Kick Sauber di Bottas e Zhou, clamorosamente Ricciardo, Magnussen e Sargeant esclusi dal Q2, nella seconda sessione è la Ferrari di Leclerc a precedere l’olandese. Esclusi Stroll, Gasly, Ocon, Albon e Alonso l’ultimo turno di qualificazione appartiene a Verstappen, autore di un 1:27.241.

L’appuntamento con la gara di domenica è fissato per le 22 ora italiana: le 20 monoposto a ruote scoperte si sfideranno per 57 giri sul tacciato americano di 5412m .