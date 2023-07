Astro Roller Skating tricolore: Monza vince il titolo di Skate Cross

Un altro prestigioso successo da mettere in bacheca per Astro Roller Skating che nello scorso fine settimana si è aggiudicato il campionato italiano Junior-Senior-Master di Skate cross Fisr a Sezzadio, in provincia di Alessandria. La società monzese non ha avuto rivali. Il punteggio ottenuto parla chiaro: ben 667 punti contro i 344 della seconda classificata, la Unite Pattinatori Vigevano. Terzi con 321 punti i Gepa Lion Skate di Ciriè, in provincia di Torino.

Astro Roller Skating tricolore: i risultati

I ragazzi allenati da Andrea Ronco, che è anche il commissario tecnico della nazionale italiana, hanno vinto tre medaglie d’argento con Matteo Palazzi e Sara De Tomasi (seniores) e Michela Casarotto (master). Terzo posto per Matilde Arosio tra le juniores. Quarto posto per Giorgia Pavanello tra le seniores e Silvio Marcante tra i Master. Al quinto posto si sono piazzati Tommaso Isman tra i seniores e Michela Pavanello tra gli juniores. Si sono messi in evidenza anche Enrico La Volpe, sesto tra i seniores, e Laura La Volpe settima nella competizione riservata alle ragazze, sempre nella categoria seniores. Più indietro, ma preziosi per la classifica finale, i piazzamenti delle juniores Valentina Cacciatore (decima) Martina Zaffaina (dodicesima) e Sara Marcante (sedicesima).

Astro Roller Skating tricolore: “Orgogliosi”

“La grande preparazione, l’entusiasmo e la serietà dei nostri ragazzi e di tutto lo staff tecnico hanno portato alla società una nuova grande soddisfazione. Astro Roller Skating è orgogliosa di loro e ci auguriamo di poter fare crescere talenti sempre nuovi”.