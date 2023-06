Astro Roller Skating: torna il musical sui pattini, c’è Starlight Express

Un musical sui pattini. Non è certo una novità per Astro Roller Skating, la società plurimedagliata di Monza che fin dagli anni Ottanta reinterpreta sulle rotelle i più celebri musical con coreografie e costumi di notevole impatto. Ma dopo alcuni anni di stop (complice anche la pandemia) le pattinatrici e i pattinatori della società presieduta da Luisa Biella torneranno a farsi trascinare dalla musica domenica 18 giugno alle 20.30 al PalaRovagnati di Biassono, in via Parco, 57, in “Starlight Express Roller Show”.

Astro Roller Skating: torna il musical sui pattini, scelto lo spettacolo del 1986

Lo spettacolo è ispirato al musical composto nel 1984 da Andrew Lloyd Webber. La particolarità di questa rappresentazione è che, anche nell’allestimento originale, gli attori recitano su pattini a rotelle nella parte di locomotori e di vagoni ferroviari che partecipano a una gara internazionale. Astro Roller Skating aveva scelto “Starlight Express” già nel 1986 come spettacolo conclusivo della stagione sportiva.

Astro Roller Skating: torna il musical sui pattini, in pista anche il Monza Precision Team

Allora nel ruolo di Pearl, un nuovo vagone ferroviario, c’era Paola Biella, attuale allenatrice e stimatissima coreografa della società. Allo spettacolo prenderanno parte anche i due gruppi del Monza Precision Team Junior e Senior, che all’inizio di maggio in Portogallo avevano conquistato nelle rispettive categorie il titolo di campione europeo di pattinaggio sincronizzato. L’ingresso è a offerta libera a copertura delle spese sostenute dalla società per l’allestimento del musical. Info: tel.349.2300336