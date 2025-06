Roller Macherio settore artistico brilla con le sue stelle tricolore: Giorgia Ceriachi, Elisa Tarantino, Giulia Besana in coppia con Giulia Baldo vincono il titolo di campionesse italiane. A Calderara, in provincia di Bologna, nel campionato nazionale Uisp Solo Dance, la società di Macherio si porta a casa ben tre titoli nazionali in diverse specialità.

Artistico: il Roller Macherio trionfa ai nazionali Uisp Solo Dance, due titoli individuali e uno di coppia

Nella Solo Dance Divisione nazionale D, Giorgia Ceriachi si impone davanti a tutte le avversarie e diventa campionessa nazionale, nella Divisione nazionale B Plus è invece Elisa Tarantino ad aggiudicarsi il primo gradino del podio. Le soddisfazioni per la società brianzola non finiscono coi singoli, perché nella categoria Duetto Senior Giulia Besana e Giulia Baldo sono le nuove reginette d’Italia.

«Fra le partecipanti anche tutte le altre nostre atlete in gara Elisa Esposito, Giorgia Besana, Elisa Galli, Marta Rivolta, Vittoria Mariani hanno conseguito degli ottimi risultati nella classifica – commentano dalla Roller Macherio evidenziando di fatto il valore dello spirito di gruppo che anima ognuna delle atlete in gara – la società si è avvicinata a questa nuova specialità da qualche anno e grazie a Glenda Recalcati e Elisa Esposito questi ottimi risultati non hanno tardato ad arrivare. Tutta la dirigenza è molto soddisfatta e confida che nella prossima stagione si possa replicare questo successo».