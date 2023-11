Roller Macherio in festa per Tarantino tricolore (bis) e Berta di bronzo

Elisa Tarantino come nessun’altra: è la studentessa 15enne di Macherio la campionessa nazionale di pattinaggio artistico a rotelle. Domenica 12 novembre a Calenzano, in provincia di Firenze, si sono svolti i Campionati nazionali Uisp specialità Livelli di pattinaggio artistico a rotelle. È stata una domenica ricca di soddisfazioni per la Roller Macherio sezione artistico e per l’allenatrice Glenda Recalcati che ha seguito le ragazze.

Roller Macherio in festa: bissato il tricolore del 2021

Roller Macherio Elisa Tarantino

Elisa Tarantino su tutte: si è infatti laureata campionessa nazionale categoria 2 livello professional, bissando così il successo ottenuto nel 2021. Oltre a questa incredibile affermazione, la Roller Macherio festeggia Guendalina Berta, medaglia bronzo categoria 2 livello debuttanti e l’ottimo decimo posto di Marta Rivolta in una categoria numerosissima, 1 livello professional.

Roller Macherio in festa: «Orgogliosi»

«Siamo molto orgogliosi di questo risultato» commentano dalla società di pattinaggio che ha tra le sue ragazze la campionessa nazionale. Elisa Tarantino è una ragazza di 15 anni di Macherio che frequenta il liceo scientifico.

«È molto promettente e Glenda Recalcati, sua allenatrice, ha sempre creduto molto in lei, così come nelle altre due ragazze che hanno partecipato sale gare, portandole fino ai Campionati nazionali. Solitamente l’egemonia è di società toscane, emiliane e liguri, ma in questi ultimi anni anche noi in Lombardia, fra le poche che fanno questa specialità, ci stiamo difendendo bene».

Roller Macherio in festa: riconoscimento dal Comune

La vittoria nazionale è un titolo che non può passare inosservato, tanto che l’amministrazione comunale di Macherio ha già fatto sapere di voler ricevere in Comune l’atleta per un riconoscimento ufficiale.