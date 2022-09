Il bilancio del Gp di Monza: numeri record e la frecciata di Vettel

E’ stata l’uscita (non di pista ma sui media) di Sebastian Vettel a rovinare un po’ la festa del Gp dei record. L’ex pilota Ferrari ha criticato il sorvolo delle Frecce Tricolori e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al quale ha indirizzato una frecciata: “Ci avevano detto che l’esibizione non doveva esserci, ma ho sentito dire che il Presidente abbia insistito: ha quasi 100 anni e forse gli è difficile lasciar andare queste cose egocentriche. Però c’è un obiettivo per migliorare il mondo limitando le emissioni…” cita la Gazzetta dello Sport. Un’uscita che durante la conferenza stampa post Gp, in municipio, a Monza, lunedì 12 settembre, è stata respinta al mittente da Genonimo La Russa (presidente Aci Milano): “Mi dispiace per le parole assurde di Vettel, le Frecce hanno fatto solo un sorvolo e non uno show” e del presidente Sias Giuseppe Redaelli: “Vettel ha avuto una profonda caduta di stile, le Frecce emettono Co2 come pochi muniti di un volo da crociera e il velivolo ITA è stato il primo al mondo a volare con il 25% di carburante bio“. E ha sottolineato l’impronta green della manifestazione portando alcuni esempi, primo fra tutti il taglio di 60mila bottiglie di plastica grazie ai distributori di acqua impiantati da BrianzAcque.

Registrate 330 mila presenze nei tre giorni, sicurezza impeccabile

Vettel a parte, la festa all’autodromo c’è stata davvero (escluso il finale del Gp, dietro la safety car). I numeri snocciolati dal presidente Sias confermano le 330mila presenze record nei tre giorni (30mila delle quali di addetti ai lavori), dato economico “che rende il pareggio di bilancio plausibile” e un servizio di sicurezza impeccabile e senza episodi degni di nota da segnalare, come testimoniato dal prefetto Patrizia Palmisani, dal questore Marco Odorisio e dai vertici delle Forze dell’ordine presenti. E ha di che essere soddisfatto anche il sindaco Paolo Pilotto per le migliaia di persone presenti alle manifestazioni del Fuori Gp in centro città, “con picchi di 4mila per un solo evento“, sindaco che non ha mancato di ringraziare, oltre alla Polizia locale, tutto il personale del Comune e la Protezione civile per l’impegno.

Gp di Monza, già proiettati al 2023 e 2024 con le opere infrastrutturali

Lo stesso presidente Sias ha applaudito alla disponibilità dimostrata dalla amministrazione comunale e dalle istituzioni e forze dell’ordine annunciando sin da subito l’avvio delle opere infrastutturali chieste da Liberty Media (nuovi sottopassi e asfaltatura del circuito per incominciare): “Non assicuro che i sottopassi saranno pronti per il Gp del 2023 ma di certo per quello successivo” ha detto, confidando nella magnanimità dei vertici F1 per il prossimo anno e un tavolo di confronto e collaborazione per la “Fan Zone” 2023 dopo il “pasticcio” di quest’anno.

Gp di F1 a bilancio: qualche intoppo alle stazioni e per il braccialetti token

Note dolenti, per finire, qualche intoppo a Gp finito, domenica, per il “troppo pieno” alle stazioni, con centinaia di tifosi scaricati dalle navette poi ingolfati sulle banchine, come ammesso dal sindaco, e code all’acquisto delle consumazioni con i braccialetti token: “a causa delle rete internet andata in tilt da venerdì pomeriggio” ha spiegato Redaelli, per un “intoppo tecnico“. Un disservizio per il quale, come annunciato, “sono previsti rimborsi“.