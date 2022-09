Gp d’Italia: successo per i distributori d’acqua gratuita, 63mila bottigliette risparmiate

Trentunomila litri d’acqua distribuiti, 63mila bottigliette di plastica risparmiate. È il bilancio dell’accordo tra BrianzAcque e l’Autodromo Nazionale Monza in tema di sostenibilità ambientale nella quattro giorni del Gp d’Italia del centenario.

Il pubblico internazionale – 330mila persone secondo quanto comunicato lunedì nella tradizionale conferenza stampa – ha gradito l’acqua a Km 0 offerta gratuitamente da casette e stazioni di “rifornimento” installate temporaneamente all’interno del circuito.

Gp d’Italia, le dichiarazioni: “Strada sostenibilità aperta e condivisa”

Giuseppe Redaelli, presidente di Autodromo Nazionale Monza, commenta: “Questa partnership, oltre a essere sviluppata con un primario operatore del territorio, assume ancora più valore per noi perché coerente con il piano di sostenibilità che ci siamo dati. Nell’edizione dei record grazie a BrianzAcque abbiamo potuto offrire ai circa 330mila spettatori che sono transitati nel Circuito acqua gratuita con un indubbio vantaggio per l’ambiente. Ci impegneremo a sviluppare sempre più iniziative che, come questa, contribuiscano a rendere il Tempio della Velocità un luogo in grado di riservare ai suoi fruitori un’esperienza appagante ed orientata alla sostenibilità”.

Uguale soddisfazione da parte del presidente e ad di BrianzAcque, Enrico Boerci, e del vice, Gilberto Celletti: “L’elevatissima fruizione di acqua dalle casette e dall’intero sistema ci fornisce un feedback importante. Ci dice che la strada della partnership avviata con Autodromo per rendere l’impianto motoristico sempre più sostenibile non solo è aperta, ma che è condivisa dal grande pubblico. Un ottimo inizio di una collaborazione in chiave green che già da oggi ci vede impegnati a centrare un altro obiettivo: la creazione di un campo pozzi, un polmone idrico destinato ad alimentare il Tempio della Velocità, il Parco di Monza che lo accoglie e i territori di Monza e dei comuni vicini”.

Gp d’Italia: cosa c’era in autodromo a Monza

In occasione del Gp d’Italia sono state installate temporaneamente due casette, tre banchi spillatori e due erogatori da 40 litri. L’acqua è la stessa fornita dall’acquedotto in versione liscia, frizzante a temperatura ambiente o refrigerata.