F1, LIVE Gp d’Italia 2022: la domenica della gara a Monza

Domenica 11 settembre 2022, cielo e azzurro e sole. Si sveglia così l’autodromo di Monza nella giornata del Gp d’Italia del centenario (ore 15). Prima del semaforo verde della Formula 1 un ricco programma di gare e l’assalto dei tifosi: l’Autodromo Nazionale di Monza ha annunciato di avere stracciato ogni record nell’anno del centenario con 336mila presenze.

F1: il finale della Formula 2

Conclusa anche la gara della Formula 2 che come la precedente ha subito un’interruzione con bandiera rossa, a cui comunque è seguita la ripartenza. Vittoria per l’indiano Jehan Daruvala mentre il neo Campione del mondo Felipe Drugovich ha chiuso settimo.

Fra poco l’ultima corsa che precede il Gran Premio d’Italia di Formula 1, quella della Porsche MobilCup.

F1, Gp d’Italia 2022: i famosi a Monza

Ore 11.30 – Un piccolo Festival di San Remo in trasferta. In attesa che Andrea Bocelli canti l’inno d’Italia davanti al presidente Sergio Mattarella, nel paddock monzese sfilano in ordine d’importanza (o di qualità canore) Iva Zanicchi, Francesca Michielin e Al Bano.

F1: la foto ricordo della Ferrari

Ore 10.20 – La foto ufficiale della Ferrari al paddock: la Rossa a Monza è diventata Gialla per celebrare i 75 anni della Scuderia.

F1 Gp d’Italia 2022 Monza 100 Ferrari

F1: tocca alla Formula 2

Ore 10.05 – Dopo la conclusione del Campionato di Formula 3 con il titolo per il francese Victor Martins, tocca ora alla sorella maggiore, la Formula 2, che invece la corona mondiale l’ha consegnata con tre corse d’anticipo ieri pomeriggio al brasiliano Felipe Drugovich. Mentre l’autodromo si sta riempendo il programma, a causa del prolungamento della Formula 3, è in leggero ritardo e la gara dovrebbe partire alle 10 e 25.

F1, LIVE Gp d’Italia 2022: la griglia di partenza ufficiale

Ore 10 – La griglia ufficiale del Gp d’Italia 2022: Charles Leclerc e la Ferrari in pole position, in prima fila la Mercedes di George Russell. Lo schieramento di partenza è stato ridisegnato dalle penalità: Max Verstappen (Red Bull, secondo tempo in qualifica) parte dalla settima posizione e Carlos Sainz (terzo) è diciottesimo davanti a Lewis Hamilton.

F1, LIVE Gp d’Italia 2022: a che ora le Frecce Tricolori?

Ore 9.50 – A che ora passano le Frecce Tricolori? È la seconda domanda, se non la prima, più frequente nel giorno del Gp d’Italia a Monza. Il programma ufficiale dice tra le 14.44 e le 14.48.

F1: Formula 3 sospesa per incidente, vince Maloney e Martins è campione del mondo

Ore 9.30 – Chiusa con il classico colpo di scena, corsa sospesa a quattro giri dal termine per incidente, la gara decisiva per il Campionato di Formula 3. A vincere la prova conclusiva è il pilota delle Barbados Zane Maloney mentre il francese Victor Martins, dopo lunghe discussioni e nonostante una penalità di cinque secondi, è risultato vincitore del Campionato.

F1: il programma della giornata

Ore 9 – Il programma sportivo della mattina prevede la Formula 2 alle 10.05, la Porsche Mobil 1 Supercup alle 11.50.

In pista anche Formula 1 Pirelli Hot Laps alle 12.35, la Drivers Parade alle 13 e l’evento dedicato a Emerson Fittipaldi alle 13.45.

Per il programma di intrattenimento alle 12.30 sul podio lo show di Dj Kharfi. Dopo il Gp toccherà a Mara Sattei (17.20).

F1: la giornata inizia con le Formula 3

Ore 8.35 – Si rompe il silenzio. Si apre con la seconda corsa per le Formula 3, gara che assegnerà il titolo 2022, il giorno più importante del Gran Premio d’Italia. Ben sette i piloti ancora in gioco per la corona con i francesi Victor Martins e Isac Hadjar favoriti. Chance anche per Arthur Leclerc, fratello minore del ferrarista Charles, che parte in terza fila.