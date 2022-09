Rallentamenti sulla Sp 6 intorno al parco di Monza per il deflusso dei tifosi dal Gp d’Italia 2022, traffico molto intenso e code in direzione sud e nord sulla Statale 36: chiuse le uscite dalla superstrada lungo il tratto cittadino. Situazione complessa per il traffico nel tardo pomeriggio di domenica 11 settembre 2022 dopo la gara in autodromo.

La situazione più complicata proprio sulla Valassina.