F1: il saluto dell’hotel ai piloti dopo il Gp d’Italia

È da sempre l’Hotel dei piloti, ma mai come quest’anno davanti all’Hotel de la Ville di fronte alla Reggia di Monza si è concentrato per una settimana l’entusiasmo del pubblico. Soprattutto giovanissimi a caccia di video e selfie con i loro beniamini.

F1: gli ospiti all’Hotel de la Ville, davanti al Parco

«Abbiamo avuto ospiti i due piloti ferraristi – conferma Tany Nardi che con il fratello Gigi è l’erede di una famiglia di albergatori da 64 anni – ma anche Russel, Perez, Alonso, Ocon, Latifi, Albon, Magnussen e Zhou. Ci scelgono perchè sanno che garantiamo loro la privacy necessaria nella settimana del Gran Premio. L’hotel è completamente a loro disposizione».

Con i piloti ci sono i dirigenti dei team, qualche direttore di gara.

F1: dopo la gara selfie e autografi con i tifosi

La cucina è assicurata dallo chef Fabio Silva che ormai conosce abitudini e preferenze di ciascuno. Perfino Hamilton che preferisce dormire in motorhome si fa consegnare i pasti dal ristorante dell’albergo.

Quest’anno a fine gara i piloti si sono concessi ai loro fan firmando autografi e posando per i selfie. Il tutto ripreso da un divertente video postato sui canali social dell’hotel.

F1: Schumacher e Raikkonen gli habitué

A Monza questo è stato l’hotel preferito da Micheal Schumacher che sceglieva sempre la junior suite nella dependance in stile provenzale, la stessa scelta anche da Kimi Raikonnen che cenava sempre con risotto alla luganega in onore alla cucina monzese.

«È dal 1958 che siamo un punto di riferimento per piloti e manager della Formula 1 – spiegano i fratelli Gigi e Tany Nardi, terza generazione di una famiglia vocata all’hôtellerie – la nostra filosofia è sempre stata quella di chiudere la struttura agli esterni nella settimana del Gran Premio in modo da garantire privacy e tranquillità di casa a piloti, ex piloti e giornalisti. Negli anni abbiamo anche studiato uscite “segrete” per aggirare i cacciatori di autografi».

F1: i nomi nella storia

Per la festa dei 60 anni nel 2018 tanti gli aneddoti dell’hotel che era nato come “Hotel Eden” subito dopo il regicidio per accogliere i monarchici in pellegrinaggio a Monza. Qui hanno dormito generazioni di piloti, ma anche Henry Fonda mentre girava “Mussolini, ultimo atto” nei panni del cardinal Schuster, Gina Lollobrigida, Vittorio Gassman, Giulio Andreotti, Beppe Grillo, Roberto Benigni, il Cancelliere tedesco Helmut Kohl.