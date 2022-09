Gp d’Italia di F1: cinquanta vigili del fuoco di Monza all’autodromo

Oltre al servizio di assistenza in pista, all’Autodromo di Monza, in occasione del Gp d’Italia, il Comando dei vigili del fuoco di Monza ha garantito il servizio di vigilanza antincendio mettendo in campo 50 tra vigili capisquadra e funzionari: 4 autopompe, 1 autobotte e 7 moduli di spegnimento antincendio su fuoristrada sono stati dislocati in punti strategici dell’autodromo al fine di garantire, in caso di necessità, un rapido intervento.

I vigili del fuoco all’autodromo

Gp d’Italia di F1: vigili del fuoco di Monza pronti a intervenire, ecco quando

Gli uomini del comando provinciale si sono messi a disposizione per intervenire in caso di incendio di una delle vetture in gara qualora interventi con estintori portatili si fossero rivelati vani (il primo intervento effettuato dagli assistenti di gara, il secondo, nel caso di inefficacia del primo, da parte di una società privata dotata di autovetture veloci).

I vigili del fuoco all’autodromo

Gp d’Italia di F1: monoposto dotate di Kers, serve preparazione

Le autovetture di Formula 1 sono dotate di KERS (Kinetic Energy Recovery System), un dispositivo di accumulo di energia utile ad incrementare la potenza in alcuni tratti del percorso di gara, che può però generare, in caso di intervento per incendio, un rischio elettrico per il quale i soccorritori devono essere adeguatamente preparati: proprio come i vigili del fuoco, formati per il soccorso tecnico urgente su autoveicoli con alimentazione ibrida elettrica.