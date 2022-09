F1, Gp d’Italia: Vettel e la dedica speciale per Monza sul casco

Un casco bianco con il tricolore e due momenti ben precisi impressi sui lati. Sebastian Vettel scende in pista a Monza con una dedica speciale: all’Italia, alla prima vittoria in Formula 1 e all’autodromo che compie 100 anni.

F1, Gp d’Italia: a Monza la prima vittoria in carriera nel 2008

Non una corsa come le altre per il tedesco (campione del Mondo con la Ferrari) che ha annunciato il ritiro alla conclusione della stagione.

Il casco per Monza personalizzato come sempre dal designer Jens Munser è bianco con un tricolore che lo attraversa dalla nuca alla visiera. A sinistra ha la data della prima vittoria in carriera: a Monza, il 14 settembre 2008 su Toro Rosso sotto una pioggia torrenziale (come Leclerc nel 2019): “14 SEBtember 2018”. Sul lato destro invece l’iconica pista, la scritta Monza 100 e le date 1922-2022.

F1, Gp d’Italia: un casco speciale si aggiunge alla collezione del tedesco

Vettel aggiunge quindi un modello speciale alla sua collezione di caschi speciali: nel 2022 ha già indossato la bandiera ucraina per la pace (in Australia), un omaggio a Nigel Mansell e un casco di “buon compleanno” disegnato dalla sua famiglia.